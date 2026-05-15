Si l’OM avance vers le total inconnu la saison prochaine, Frank McCourt a déjà fait signer un mastodonte à ses côtés.

Alors que beaucoup d’incertitudes entourent encore l’avenir sportif de l’OM, Frank McCourt avance en coulisses. Le club marseillais a officialisé un partenariat majeur déjà sécurisé pour la saison prochaine. Dans un communiqué publié ce vendredi, l’Olympique de Marseille a annoncé le renouvellement de sa collaboration avec ÖKO EUROPE, entreprise française spécialisée dans les solutions de filtration d’eau écologiques. Un partenariat qui prend même une nouvelle dimension.

L’OM avance avec ÖKO EUROPE

« L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec ÖKO EUROPE, entreprise française pionnière dans le domaine des solutions de filtration d’eau écologiques », peut-on lire. Déjà partenaire officiel des équipes masculines et féminines ainsi que du programme “Treizième Homme”, ÖKO EUROPE va désormais bénéficier d’une visibilité renforcée au sein du club phocéen.

Le logo de la société apparaîtra notamment sur les shorts des Marseillaises ainsi que sur ceux des équipes du centre de formation. Mais au-delà de l’aspect marketing, l’OM insiste également sur la dimension environnementale de cette collaboration. ÖKO EUROPE continuera de fournir ses gourdes filtrantes innovantes aux joueurs et joueuses du club.

Antonello est aux anges

Ces équipements, développés grâce à une technologie issue de la NASA selon l’entreprise, permettent notamment d’éliminer chlore, métaux lourds, pesticides et bactéries tout en réduisant l’utilisation des bouteilles plastiques à usage unique. Le fondateur d’ÖKO EUROPE, Jan Vansinte, n’a pas caché sa fierté de poursuivre l’aventure avec Marseille : « Je suis très heureux et fier de poursuivre cette aventure avec l’Olympique de Marseille et de renforcer encore davantage notre présence aux côtés des Marseillaises. »

Avant d’insister sur les enjeux environnementaux et sanitaires liés à cette collaboration : « À travers ce partenariat, nous voulons continuer à sensibiliser autour de la filtration de l’eau, de la santé, de la performance et de l’impact environnemental lié aux bouteilles plastiques à usage unique. » Du côté de l’OM, Alessandro Antonello a également salué une relation jugée extrêmement positive : « Après un an et demi de collaboration fructueuse, nous entrons avec ÖKO EUROPE dans une deuxième phase de notre partenariat. » Dans un contexte où Marseille prépare déjà activement la saison prochaine, ce renouvellement représente aussi une bonne nouvelle économique et structurelle pour le club de Frank McCourt.