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FRANCE

ASSE : énorme surprise en vue pour remplacer Boakye contre Rodez ?

Par Bastien Aubert - 15 Mai 2026, 16:20
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Zuriko Davitashvili (ASSE)

A quelques heures du coup d’envoi du barrage entre l’ASSE et Rodez (20h30), Philippe Montanier pourrait mettre sur pied un onze inédit.

L’ASSE pourrait réserver une surprise de taille pour son rendez-vous capital face à Rodez. Privés d’Augustine Boakye, suspendu, les Verts cherchent encore la meilleure solution pour réorganiser leur animation offensive… et une tendance très forte semble se dégager chez les supporters stéphanois.

Davitashvili un cran plus bas ?

But! a publié un sondage afin de savoir quel joueur devrait remplacer Boakye dans le onze de départ. Et les résultats sont particulièrement clairs. Zuriko Davitashvili a largement remporté les suffrages avec 61,7 % des votes, devant Aïmen Moueffek (25,5 %) et Igor Miladinovic (12,8 %). 

Une option qui pourrait totalement rebattre les cartes dans l’organisation tactique de l’ASSE. Car si le Géorgien venait à être repositionné dans un rôle plus axial pour organiser le jeu, cela constituerait une petite nouveauté cette saison.

Les supporters de l’ASSE ont tranché ! 

Habitué à évoluer sur l’aile gauche grâce à sa vitesse et sa percussion, le meilleur joueur de Ligue 2 possède également des qualités techniques intéressantes entre les lignes. Son repositionnement plus bas pourrait permettre aux Verts de gagner en créativité et en mobilité offensive contre une équipe de Rodez réputée solide défensivement.

Mais ce choix comporterait aussi une part de risque. Reculer Davitashvili d’un cran priverait potentiellement l’ASSE de sa capacité à faire des différences dans les couloirs, tout en lui demandant davantage de responsabilités dans la construction du jeu. Dans un match aussi important, cette option pourrait donc représenter un pari fort du staff stéphanois. Reste désormais à savoir si cette tendance populaire se confirmera au moment de dévoiler la composition officielle, vers 19h30.

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