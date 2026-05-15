À LA UNE DU 15 MAI 2026
[08:00]ASSE : Montanier prépare quatre changements pour le choc face à Rodez
[07:40]OM : nouvelle annonce sur la vente du club, Saadé dans la boucle
[07:20]Real Madrid : Benzema accusé de vouloir détruire Mbappé, et ce n’est pas le seul !
[07:00]RC Lens Mercato : un nouveau départ annoncé après Saïd et Thomasson ?
[06:40]Pronostic OM – Stade Rennais : qui va finir cinquième ?
[06:00]ASSE Mercato : une star de cinéma prête à priver Kilmer d’un gros coup cet été ?
[05:40]Pronostic OL – RC Lens : Lens peut-il briser le rêve de Ligue des Champions de Lyon ?
[05:20]Pronostic Paris FC – PSG : le PFC peut-il créer un nouvel exploit ?
[05:00]OM Mercato : Greenwood a fait une grosse annonce aux dirigeants marseillais
[04:40]Pronostic LOSC – AJ Auxerre : une finale pour la Ligue des Champions et le maintien !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Montanier prépare quatre changements pour le choc face à Rodez

Par William Tertrin - 15 Mai 2026, 08:00
💬 Commenter

Ce vendredi à 20h30, l’ASSE accueille Rodez au stade Geoffroy-Guichard pour le play-off 2 de Ligue 2, dans un match à très haute tension qui peut rapprocher les Verts de la montée.

Ce vendredi soir, dans un Chaudron à guichets fermés et avec près de 600 supporters ruthénois attendus, l’ASSE joue une rencontre capitale de sa fin de saison face à Rodez dans le cadre du play-off 2 de Ligue 2, deux saisons après un précédent déjà marqué par la même affiche.

Un groupe décimé mais des retours importants

Philippe Montanier doit composer avec plusieurs absences majeures pour ce choc. Côté infirmerie, on retrouve notamment Nadir El Jamali, Paul Eymard, Marten-Chris Paalberg, Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Florian Tardieu et Lassana Traoré, tous indisponibles. À cela s’ajoute la suspension d’Augustine Boakye, sanctionné pour accumulation de cartons jaunes.

En revanche, les Verts peuvent compter sur des retours importants, notamment celui de leur gardien et capitaine Gautier Larsonneur, de retour dans les buts. En défense, Kévin Pedro est également disponible et devrait débuter. Le Cardinal et Duffus sont également bien présents dans le groupe.

La composition probable de l’ASSE face à Rodez

Selon EVECT, l’équipe stéphanoise devrait s’articuler ainsi : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Old – Kanté, Gadegbeku – Cardona, Moueffek, Davitashvili – Stassin. 4 changements au total par rapport au onze qui a cartonné Amiens 5-0.

L’attaque stéphanoise sera surtout l’un des points forts de ce match avec un trio capable de faire exploser n’importe quelle défense en Ligue 2, surtout dans un stade Geoffroy-Guichard plein à craquer. Mais il faut rappeler que le RAF reste sur une série de 21 matchs dans défaite en championnat !

Un match couperet pour la montée

Ce play-off 2 s’annonce comme un tournant de la saison. L’ASSE, poussée par son public, devra faire respecter son statut face à un Rodez solide et en confiance après sa qualification arrachée au Red Star.

Entre pression, intensité et enjeu sportif majeur, le Chaudron ca devoir jouer son rôle de douzième homme. Et ça, personne n’en doute.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot