ASSE : Montanier prépare quatre changements pour le choc face à Rodez

Ce vendredi à 20h30, l’ASSE accueille Rodez au stade Geoffroy-Guichard pour le play-off 2 de Ligue 2, dans un match à très haute tension qui peut rapprocher les Verts de la montée.

Ce vendredi soir, dans un Chaudron à guichets fermés et avec près de 600 supporters ruthénois attendus, l’ASSE joue une rencontre capitale de sa fin de saison face à Rodez dans le cadre du play-off 2 de Ligue 2, deux saisons après un précédent déjà marqué par la même affiche.

Un groupe décimé mais des retours importants

Philippe Montanier doit composer avec plusieurs absences majeures pour ce choc. Côté infirmerie, on retrouve notamment Nadir El Jamali, Paul Eymard, Marten-Chris Paalberg, Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Florian Tardieu et Lassana Traoré, tous indisponibles. À cela s’ajoute la suspension d’Augustine Boakye, sanctionné pour accumulation de cartons jaunes.

En revanche, les Verts peuvent compter sur des retours importants, notamment celui de leur gardien et capitaine Gautier Larsonneur, de retour dans les buts. En défense, Kévin Pedro est également disponible et devrait débuter. Le Cardinal et Duffus sont également bien présents dans le groupe.

La composition probable de l’ASSE face à Rodez

Selon EVECT, l’équipe stéphanoise devrait s’articuler ainsi : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Old – Kanté, Gadegbeku – Cardona, Moueffek, Davitashvili – Stassin. 4 changements au total par rapport au onze qui a cartonné Amiens 5-0.

L’attaque stéphanoise sera surtout l’un des points forts de ce match avec un trio capable de faire exploser n’importe quelle défense en Ligue 2, surtout dans un stade Geoffroy-Guichard plein à craquer. Mais il faut rappeler que le RAF reste sur une série de 21 matchs dans défaite en championnat !

Un match couperet pour la montée

Ce play-off 2 s’annonce comme un tournant de la saison. L’ASSE, poussée par son public, devra faire respecter son statut face à un Rodez solide et en confiance après sa qualification arrachée au Red Star.

Entre pression, intensité et enjeu sportif majeur, le Chaudron ca devoir jouer son rôle de douzième homme. Et ça, personne n’en doute.