Malgré un talent qui saute aux yeux, un jeune attaquant de l’ASSE n’a pas répondu favorablement à l’offre de Kilmer Sports Ventures pour prolonger l’aventure avec les Verts.

Petite secousse dans la formation stéphanoise. Alors que l’ASSE tente de reconstruire un projet solide autour de son centre de formation, un jeune talent offensif prometteur a finalement décidé de quitter le club, malgré une proposition de prolongation. Un départ qui interroge sur la politique de Kilmer Sports.

Une vague de départs au centre de formation de l’ASSE

Comme indiqué hier, une liste des joueurs non conservés a été dévoilée, révélant plusieurs mouvements importants dans les catégories jeunes du club stéphanois. Entre U16 et équipe réserve, de nombreux éléments n’ont pas été retenus pour la suite. Parmi eux, on retrouve notamment des profils comme Karim Cissé ou encore d’autres jeunes issus des générations 2004 à 2010, confirmant un grand renouvellement en interne.

Mais c’est surtout le cas de Sonny Yvars qui attire l’attention. Attaquant des U19, Yvars s’est vu proposer un contrat amateur d’une saison par les dirigeants stéphanois. Selon Peuple Vert, cette offre a été jugée insuffisante par le joueur, qui a finalement choisi de quitter le club.

Un signal pour la politique sportive de l’ASSE ?

Arrivé en 2022 en provenance d’Ain Sud Foot, le jeune attaquant n’a pas réussi à totalement confirmer cette saison, avec 6 buts en U19 Nationaux. Malgré cela, l’ASSE avait tenté de le conserver, mais le manque de perspective claire dans le projet proposé a poussé le joueur à acter son départ.Ce départ relance forcément le débat sur la stratégie de Kilmer Sports dans la gestion des jeunes talents.

Entre contrats proposés jugés peu attractifs et concurrence accrue, certains profils préfèrent tenter leur chance ailleurs. Pour le club stéphanois, l’enjeu est désormais clair : réussir à mieux sécuriser ses meilleurs jeunes afin d’éviter de voir partir trop tôt des joueurs à potentiel. Car dans un projet de reconstruction, la formation reste un pilier essentiel de l’ASSE.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2