À LA UNE DU 14 MAI 2026
[13:40]RC Lens Mercato : après Sangaré, un autre énorme départ vers l’Angleterre pourrait rapporter très gros !
[13:20]PSG : Luis Enrique s’offre un énorme pied de nez devant l’OM et à l’ASSE, l’OL tremble !
[13:05]ASSE Mercato : un attaquant lyonnais vient de signer à Saint-Étienne
[13:00]OM : un grand rival de Ligue 1 éloigne Genesio (LOSC) de Marseille
[12:40]ASSE : Montanier annonce une pluie de bonnes nouvelles avant Rodez 
[12:30]Real Madrid Pérez a démasqué la taupe du vestiaire, l’OM l’a échappé belle ! 
[12:20]RC Lens – PSG (0-2) : Pierre Ménès valide la supériorité de Paris et pointe un casse-tête mercato pour Sage la saison prochaine 
[12:00]OM Mercato : Benatia s’offre un dernier joli coup avec un ex-protégé du Stade Rennais !
[11:40]Revue de presse : le PSG a dégoûté Lens, Haise avance sur un premier coup mercato à Rennes, scandale à Nice, nouvelle recrue au LOSC ? 
[11:20]PSG Mercato : double coup de tonnerre pour Bouaddi, Paris avance sur 3 autres recrues !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : après Sangaré, un autre énorme départ vers l’Angleterre pourrait rapporter très gros !

Par Bastien Aubert - 14 Mai 2026, 13:40
💬 Commenter
Samson Baidoo (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Touché face au PSG mercredi à Bollaert (0-2), Samson Baidoo est sans doute le joueur du RC Lens le plus courtisé en vue du mercato estival.

Le RC Lens pourrait vivre un été très chaud. Alors que le dossier Mamadou Sangaré alimente déjà les discussions autour du mercato, un autre cadre du groupe attire désormais les regards des plus grands clubs européens : Samson Baidoo. Et cette fois, la menace vient directement de Premier League.

Manchester City et Liverpool à l’affût

Selon TuttoJuve, l’avenir du défenseur central de 22 ans pourrait rapidement s’écrire en Angleterre. Manchester City et Liverpool suivraient de très près la situation du défenseur du RC Lens et envisageraient de passer à l’action dès cet été. Deux mastodontes européens qui apprécient particulièrement son profil athlétique, sa capacité à défendre haut et sa progression constante depuis son arrivée.

Auteur d’une saison solide malgré quelques couacs et sa récente blessure face au PSG, Baidoo confirme match après match qu’il possède le potentiel pour franchir un nouveau cap. Avec 26 matches disputés cette saison, 2 buts et 2 passes décisives, l’international autrichien s’est imposé comme l’un des hommes forts du système de Pierre Sage.

Un nouveau casse-tête pour le RC Lens

Sa valeur marchande grimpe d’ailleurs rapidement. Estimé autour de 25 millions d’euros, il pourrait finalement rapporter encore davantage si une bataille s’installe entre plusieurs clubs anglais. Qualifié pour la Ligue des Champions, le RC Lens sait qu’il devra donc résister aux offensives sur plusieurs joueurs majeurs cet été.

Mais dans le cas de Baidoo, la puissance financière anglaise risque d’être extrêmement difficile à contrer. Le club artésien pourrait ainsi être confronté à un choix délicat : conserver un pilier défensif pour continuer à grandir sportivement… ou accepter une vente record qui offrirait une énorme marge de manœuvre sur le mercato.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot