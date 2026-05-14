Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Touché face au PSG mercredi à Bollaert (0-2), Samson Baidoo est sans doute le joueur du RC Lens le plus courtisé en vue du mercato estival.

Le RC Lens pourrait vivre un été très chaud. Alors que le dossier Mamadou Sangaré alimente déjà les discussions autour du mercato, un autre cadre du groupe attire désormais les regards des plus grands clubs européens : Samson Baidoo. Et cette fois, la menace vient directement de Premier League.

Manchester City et Liverpool à l’affût

Selon TuttoJuve, l’avenir du défenseur central de 22 ans pourrait rapidement s’écrire en Angleterre. Manchester City et Liverpool suivraient de très près la situation du défenseur du RC Lens et envisageraient de passer à l’action dès cet été. Deux mastodontes européens qui apprécient particulièrement son profil athlétique, sa capacité à défendre haut et sa progression constante depuis son arrivée.

Auteur d’une saison solide malgré quelques couacs et sa récente blessure face au PSG, Baidoo confirme match après match qu’il possède le potentiel pour franchir un nouveau cap. Avec 26 matches disputés cette saison, 2 buts et 2 passes décisives, l’international autrichien s’est imposé comme l’un des hommes forts du système de Pierre Sage.

Un nouveau casse-tête pour le RC Lens

Sa valeur marchande grimpe d’ailleurs rapidement. Estimé autour de 25 millions d’euros, il pourrait finalement rapporter encore davantage si une bataille s’installe entre plusieurs clubs anglais. Qualifié pour la Ligue des Champions, le RC Lens sait qu’il devra donc résister aux offensives sur plusieurs joueurs majeurs cet été.

Mais dans le cas de Baidoo, la puissance financière anglaise risque d’être extrêmement difficile à contrer. Le club artésien pourrait ainsi être confronté à un choix délicat : conserver un pilier défensif pour continuer à grandir sportivement… ou accepter une vente record qui offrirait une énorme marge de manœuvre sur le mercato.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France