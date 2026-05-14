Pierre Ménès a livré son analyse de la victoire du PSG à Lens (2-0), mercredi, à Bollaert en match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

La victoire du PSG à Bollaert face au RC Lens (2-0) a entériné la supériorité parisienne sur son dauphin cette saison. Pierre Ménès est cash sur le sujet. « Lens est à neuf points du PSG en ayant perdu deux fois contre Paris, on peut donc dire que les confrontations directes pèsent lourd dans le bilan, a-t-il analysé sur sa chaîne YouTube. On est dans une forme de logique même si j’aurais peut-être aimé voir Lens débuter avec Thauvin et Saint-Maximin tant leurs entrées ont beaucoup apporté. »

Pour Ménès, l’écart entre le RC Lens et le PSG ne se limite pas au terrain. Il se construit aussi sur la capacité à enchaîner les rencontres avec un effectif capable de répondre présent. Mais surtout, le chroniqueur insiste sur un point clé : la gestion du rythme infernal imposé aux clubs engagés sur plusieurs tableaux.

Pierre Sage face à la réalité du haut niveau

Le coach du RC Lens, Pierre Sage, doit déjà composer avec une saison dense, entre championnat, objectifs européens et échéances à haute pression comme une possible finale de Coupe de France face à l’OGC Nice. Un rythme qui oblige à faire des choix permanents, parfois au détriment du onze type et qui sera omniprésent la saison prochaine avec le retour en Ligue des Champions.

« Pierre Sage découvre les joies des matchs tous les trois jours parce qu’il faut rejouer à Lyon dimanche et dans une semaine contre Nice en finale de la Coupe de France. Comme Luis Enrique, il est obligé de faire des choix, c’est la loi du genre. »

Un enjeu majeur au mercato et pour la saison prochaine

Le RC Lens va donc devoir franchir un cap encore plus exigeant la saison prochaine. C’est précisément là que se situe le problème soulevé en vue du mercato : comment maintenir un niveau de performance constant avec un effectif soumis à une pression physique et mentale accrue ?

Un défi que Pierre Sage devra intégrer dès maintenant dans la construction de son projet. Face à des cadors comme le PSG, ce type de gestion peut faire toute la différence sur une saison entière.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France