PSG : Luis Enrique a heurté les supporters de l’OM en félicitant le RC Lens

En saluant publiquement la saison du RC Lens, Luis Enrique n’a sans doute pas imaginé raviver la rivalité avec l’OM. Pourtant, les mots du coach du PSG sur les Sang et Or risquent de faire grincer des dents à Marseille, dauphin du club parisien lors de la saison 2024-2025.

À Paris, les compliments de Luis Enrique ne passent jamais inaperçus. Encore moins lorsqu’ils concernent un rival direct du PSG. Cette fois, c’est le RC Lens qui a reçu les louanges du technicien espagnol… au risque de vexer les supporters de l’OM.

En conférence de presse, l’entraîneur parisien s’est montré particulièrement élogieux envers les Sang et Or :

« C’est la première fois depuis que je suis là qu’une équipe nous pose problème. Personne n’imaginait ça en début de saison. Félicitations à eux. »

Des propos forts, qui traduisent le respect grandissant de Luis Enrique envers Lens, devenu au fil des mois un véritable concurrent crédible pour le PSG. Déjà ces derniers mois, le coach parisien avait insisté sur la difficulté d’affronter le club artésien, évoquant des matches “toujours difficiles” face aux Lensois.

L’OM avait termine 2e la saison dernière… à 19 points du PSG

Mais cette sortie médiatique risque surtout de provoquer des réactions du côté de Marseille. Car lors de la saison 2024-2025, c’est bien l’OM qui avait terminé dauphin du PSG en Ligue 1, devant plusieurs prétendants au podium.

En plaçant publiquement Lens comme l’équipe ayant le plus bousculé Paris depuis son arrivée, Luis Enrique envoie donc un message qui peut être interprété comme une forme de désaveu pour les Olympiens. Sur les réseaux sociaux, certains supporters marseillais n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir, estimant que leur saison 2024-2025 méritait également de la reconnaissance, même s’il y a eu 19 points d’écart entre les deux équipes en fin de saison. Lens, au pire, terminera à 12 points.

Il faut dire que le RC Lens a changé de dimension ces dernières années. Régulièrement cité parmi les adversaires les plus compliqués à manœuvrer, le club nordiste s’est installé durablement dans le haut du tableau grâce à son intensité, son public incandescent et sa capacité à rivaliser avec les plus gros budgets du championnat.

Luis Enrique, lui, semble surtout apprécier la difficulté tactique imposée par les Lensois. Une reconnaissance forte venant d’un entraîneur habitué aux plus grands clubs européens… mais qui risque d’alimenter encore un peu plus la rivalité entre Paris, Marseille et Lens.