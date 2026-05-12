RC Lens Mercato : un top club européen débarque pour un taulier de Pierre Sage

Malang Sarr attire bien des regards sur le marché des transferts. Le défenseur du RC Lens, auteur d’une saison solide en Ligue 1, suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, dont un top club européen.

Performant avec le RC Lens cette saison, Malang Sarr se retrouve au cœur de nombreuses spéculations à l’approche du mercato estival. Arrivé pour se relancer dans l’Artois, le défenseur central a retrouvé de la stabilité et un niveau qui attire désormais plusieurs clubs européens et hors Europe.

L’Atlético Madrid débarque

Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le joueur figure parmi les profils suivis par plusieurs écuries ambitieuses. Le défenseur lensois a notamment été observé par l’Atlético Madrid (4e de Liga), preuve de son retour au premier plan sur la scène européenne. Des clubs comme Fenerbahçe en Turquie sont également cités parmi les intéressés.

En Arabie saoudite, le nom de Sarr circule aussi. Le journaliste évoque un intérêt d’Al Hilal, un club habitué à recruter des joueurs évoluant en Europe. Toutefois, ces informations sont directement contredites par une autre source. Le journaliste Ahmed Ragab affirme en effet qu’il n’existe aucun intérêt concret d’Al Hilal pour le joueur, qui disposerait plutôt d’un accord avec Al Diriyah en cas de promotion du club en Saudi Pro League.

En effet, Al Diriyah est actuellement 3e de D2 saoudienne à une journée de la fin, et seuls les deux premiers montent directement. Pour les équipes classées de 3e à 6e, il faudra passer par des play-offs. De source française, on révèle que Malang Sarr n’a d’accord avec personne, pour l’instant.

Sarr parti pour rester à Lens ?

Dans ce contexte, l’avenir du défenseur lensois reste totalement ouvert. Malgré les sollicitations, Malang Sarr n’écarte aucune option : rester au RC Lens, où des discussions autour d’une prolongation de contrat sont évoquées, ou envisager un départ vers un nouveau projet sportif à l’étranger.

Du côté du club artésien, la situation est suivie de près. Lens, qui cherche à maintenir une certaine stabilité dans son effectif, devra composer avec un joueur désormais courtisé, symbole de sa bonne saison et de sa valorisation sur le marché.