OM : après Genesio, un autre entraîneur français fait surface pour remplacer Beye

En quête d’un nouveau souffle pour la saison prochaine, l’OM multiplie les pistes pour remplacer Habib Beye. Après Bruno Genesio, le nom d’un autre coach français a été dévoilé…

L’OM prépare un nouveau tournant. Après une saison mouvementée et l’avenir très incertain de Habib Beye sur le banc olympien, les dirigeants marseillais avancent sur plusieurs dossiers stratégiques, à commencer par celui du futur coach. Selon plusieurs médias français, dont La Provence, deux techniciens français tiennent actuellement la corde : Bruno Genesio et Julien Stéphan.

Bruno Genesio dans la liste

L’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi à la tête du secteur sportif marseillais pourrait accélérer les décisions. L’ancien dirigeant du Stade Brestois, réputé pour son travail structuré et sa vision à long terme, souhaiterait miser sur un entraîneur connaissant parfaitement la Ligue 1 et capable de gérer la forte pression entourant le club phocéen.

Le profil de Bruno Genesio séduit particulièrement en interne. Passé par l’OL, Rennes puis le LOSC, le technicien français est en fin de contrat et dispose d’une solide expérience du très haut niveau ainsi que d’un vécu européen apprécié par la future direction olympienne. Son approche offensive du jeu et sa capacité à développer un collectif compétitif correspondent au projet que souhaite mettre en place l’OM pour retrouver rapidement les sommets du football français.

Julien Stéphan, autre option crédible ?

Autre option sérieusement étudiée : Julien Stéphan, actuellement en poste à QPR. Plus jeune mais déjà bien installé dans le paysage du football français, l’ancien entraîneur du Stade Rennais conserve une excellente cote auprès des décideurs marseillais. Son aptitude à faire progresser les jeunes joueurs ainsi que sa connaissance approfondie du championnat sont des éléments qui plaisent fortement à l’OM.

Pour le moment, aucun choix définitif n’a encore été acté. Mais une tendance semble clairement se dégager : l’OM souhaite tourner la page des profils étrangers tentés ces dernières saisons pour revenir à un entraîneur français capable de reconstruire un projet stable et ambitieux autour du club marseillais.