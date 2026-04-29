OM : Bruno Genesio prêt à dire oui à Marseille ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le Olympique de Marseille tient peut-être une piste sérieuse pour son futur entraîneur. Et elle pourrait faire beaucoup parler : Bruno Genesio serait ouvert à un défi sur la Canebière.

Une information qui relance totalement le jeu des chaises musicales sur le banc marseillais.

Genesio bientôt libre sur le marché

Tout part d’une révélation signée Mohamed Toubache-Ter.

Selon lui, le LOSC Lille serait déjà en quête de son futur entraîneur pour la saison prochaine. Une annonce lourde de sens, qui laisse entendre que Bruno Genesio pourrait quitter le club nordiste.

Et donc se retrouver libre… au moment idéal pour l’OM.

Un profil qui coche beaucoup de cases

Ancien coach de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais FC, Bruno Genesio possède une solide expérience en Ligue 1.

Connu pour son jeu offensif et sa capacité à gérer des effectifs ambitieux, il représente un profil crédible pour relancer un projet marseillais en quête de stabilité.

Marseille, un défi qui l’attire

Et surtout, l’intérêt pourrait être réciproque.

Toujours selon Mohamed Toubache-Ter, Bruno Genesio verrait d’un très bon œil une opportunité à Marseille.

« Marseille est l’unique club en France qui pourrait l’exciter… si le club est intéressé, évidemment !!! »

Une déclaration forte, qui montre que le technicien serait prêt à relever le défi olympien.

C’est sa décision… il voulait déjà partir l’été dernier.



Il a rencontré des pbs avec ses agents + décision de finir la saison à Lille proprement !!



Marseille est l’unique club en France qui pourrait l’exciter… si le club est intéressé, évidemment !!! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 29, 2026

Une situation tendue à l’OM

Car du côté de Marseille, tout reste à reconstruire.

Le club cherche un nouveau directeur sportif après le départ annoncé de Medhi Benatia, mais aussi un nouvel entraîneur.

Habib Beye ne convainc pas en interne et son avenir semble de plus en plus incertain.

Un contexte qui pourrait ouvrir la porte à un profil expérimenté comme Genesio.

Un dossier qui pourrait vite s’accélérer

Avec un entraîneur bientôt libre, intéressé par le projet, et un club en pleine réflexion, tous les ingrédients sont réunis pour un rapprochement.

Reste désormais à savoir si l’OM passera à l’action.

Mais une chose est sûre : le nom de Bruno Genesio vient de s’inviter sérieusement dans les discussions… et pourrait bien devenir l’un des dossiers chauds de l’été marseillais.