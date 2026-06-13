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RC Lens Mercato : une nouvelle piste en défense activée !

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 18:07
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Ibrahim Karamoko (Standard de Liège)

À la recherche d’un défenseur central pour renforcer son arrière-garde, le RC Lens aurait activé une piste en Belgique.

En quête de renforts défensifs pour compenser notamment le départ de Malang Sarr, le RC Lens explorerait plusieurs pistes en vue du mercato estival. Les dirigeants artésiens auraient notamment tourné leur regard vers la Belgique, un marché qu’ils apprécient particulièrement depuis plusieurs années pour dénicher de jeunes talents à fort potentiel.

Un défenseur du Standard de Liège dans le viseur !

Selon les informations du journaliste Luke Entwistle, les Sang et Or suivraient avec attention Ibrahim Karamoko, défenseur central du Standard de Liège. Âgé de 23 ans, le joueur franco-ivoirien s’est progressivement imposé comme l’un des éléments importants de la défense du club belge grâce à sa puissance physique, son agressivité dans les duels et sa capacité à relancer proprement.

Le RC Lens ne serait pas seul sur le dossier, preuve que les performances d’Ibrahim Karamoko n’ont pas échappé aux recruteurs européens. Reste désormais à savoir si les dirigeants lensois décideront de passer à l’action dans les prochaines semaines afin de renforcer un secteur défensif qui devrait connaître plusieurs mouvements cet été.

Ibrahim Karamoko ne serait pas le seul joueur du Standard de Liège dans le viseur des Sang et Or, puisque le gardien congolais Matthieu Epolo serait aussi apprécié par le board lensois, comme nous vous l’avons relayé un peu plus tôt dans la journée.

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