RC Lens Mercato : Leca a un gardien dans le viseur, coup de théâtre pour Risser ?

Le RC Lens penserait au gardien du Standard de Liège, Matthieu Epolo, en cas de départ de Robin Risser cet été.

Et si le RC Lens changeait de gardien cet été ? Arrivé l’été dernier dans l’Artois en provenance du RC Strasbourg, Robin Risser a réalisé une magnifique première saison sous les couleurs sang et or. Élu meilleur gardien de Ligue 1 au terme de l’exercice 2025-2026, l’international français a largement contribué à la deuxième place des Lensois en championnat ainsi qu’à leur sacre en Coupe de France.

Un gardien congolais pour remplacer Risser ?

Si le portier de 21 ans a récemment affiché sa volonté de poursuivre l’aventure à Lens, un départ ne serait toutefois pas totalement à exclure lors de ce mercato estival. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, les dirigeants lensois suivraient de près le gardien du Standard de Liège, Matthieu Epolo. Âgé de 21 ans, le portier congolais est considéré comme l’un des grands espoirs à son poste en Belgique. Formé au Standard, il s’est progressivement imposé au sein du club liégeois grâce à ses qualités sur sa ligne, ses réflexes et son important potentiel de progression.

Toujours d’après Sacha Tavolieri, une éventuelle arrivée de Matthieu Epolo dans l’Artois serait directement liée à l’avenir de Robin Risser. Les Sang et Or n’envisageraient de passer à l’action qu’en cas de départ de leur gardien titulaire. Pour l’heure, le dossier ne serait donc qu’à un stade préliminaire, même si Lens préparerait déjà plusieurs scénarios en vue du mercato estival.