Giroud poursuit à Lille : le LOSC mise sur la continuité avant la Ligue des champions

En fin de contrat, Olivier Giroud a trouvé un accord avec le LOSC pour prolonger d’une saison supplémentaire. L’attaquant de 39 ans, auteur de 11 buts cette saison, poursuivra l’aventure à Lille jusqu’en 2027, alors que le club s’apprête à retrouver la Ligue des champions sous la houlette de Davide Ancelotti.

Giroud, meilleur buteur lillois et relais du vestiaire

Arrivé libre l’été dernier, Olivier Giroud s’est rapidement imposé comme un élément incontournable dans l’effectif nordiste. Avec 11 buts inscrits toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2025-2026, il termine meilleur buteur du LOSC, confirmant son efficacité devant le but et sa capacité à peser dans les moments décisifs.

Son expérience et son aura dans le vestiaire ont également été soulignées tout au long de la saison. Giroud a su endosser un rôle de leader, notamment auprès des plus jeunes, et s’est affirmé comme un relais précieux pour Bruno Genesio, alors entraîneur en place. Cette continuité s’inscrit dans la volonté du club de conserver une colonne vertébrale expérimentée à l’aube d’une saison européenne exigeante.

La prolongation de Giroud représente ainsi un choix de stabilité pour le LOSC, qui s’appuie sur un buteur confirmé et un cadre capable de porter le groupe, sur et en dehors du terrain. L’apport de l’ancien champion du monde s’annonce une nouvelle fois décisif pour la saison à venir.

Ligue des champions et nouvel entraîneur : les motivations derrière la prolongation

La qualification du LOSC pour la prochaine Ligue des champions a pesé dans la décision de l’attaquant tricolore. À 39 ans, Giroud se laisse la possibilité de disputer une ultime campagne européenne, un objectif qu’il n’a jamais caché.

Le projet sportif porté par le club, renforcé par l’arrivée de Davide Ancelotti sur le banc, a également séduit le natif de Chambéry. Selon les informations de Foot01, un accord a été trouvé ce week-end entre Olivier Létang et Giroud, scellant la prolongation de l’ancien international jusqu’en juin 2027.

Dans ses déclarations récentes, Giroud a rappelé son attachement à Lille et sa volonté de poursuivre tant que son corps et son envie le lui permettent. Le LOSC compte ainsi sur son expérience et son sens du but pour encadrer un groupe qui découvrira à nouveau les joutes européennes.

Un symbole pour la Ligue 1 et l’équipe de France en toile de fond

Olivier Giroud reste l’un des visages emblématiques du football français. Son choix de poursuivre en Ligue 1, alors que son record de buteur en équipe de France est désormais menacé par Kylian Mbappé, illustre la volonté du LOSC de miser sur des cadres expérimentés.

La prolongation de Giroud est aussi perçue comme une bonne nouvelle pour l’attractivité du championnat. À 39 ans, l’ancien Gunner conserve un statut de référence, incarnant la transmission et l’exemplarité auprès des jeunes générations. Son maintien dans l’élite française permet à la Ligue 1 de conserver l’un de ses joueurs les plus respectés et appréciés du public.

Fort de plus de 120 sélections en Bleu et d’un palmarès riche, Giroud s’inscrit dans la continuité d’une carrière où il aura su franchir toutes les étapes, des pelouses de Ligue 2 à celles de la Ligue des champions.