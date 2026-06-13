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FRANCE

PSG, Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le futur club de Lucas Chevalier

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 18:34
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Lucas Chevalier (PSG)

Annoncé sur le départ du PSG cet été, Lucas Chevalier serait notamment dans le viseur du Stade Rennais. Nous avons demandé à l’IA où pourrait rebondir le gardien français.

Un an seulement après son arrivée au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier pourrait déjà quitter la capitale. Barré par la concurrence et annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, le gardien international français pourrait être l’un des dossiers à suivre du côté du PSG cet été. Parmi les clubs intéressés figurerait notamment le Stade Rennais. Nous avons demandé à ChatGPT où pourrait rebondir Lucas Chevalier. Voici sa réponse.

Rennes, le choix le plus logique

Parmi les différentes options évoquées, le Stade Rennais apparaît comme la destination la plus crédible. Le club breton ambitionne de renforcer plusieurs postes cet été et recherche un gardien capable d’apporter des garanties immédiates tout en s’inscrivant dans la durée. À 24 ans, Lucas Chevalier correspond parfaitement à ce profil.

Qualifié pour la Ligue Europa et doté d’un projet sportif ambitieux, Rennes pourrait également offrir au portier français ce qu’il recherche avant tout : du temps de jeu et un statut de numéro un indiscutable. Un élément qui pourrait peser lourd dans sa réflexion après une saison compliquée au PSG.

L’étranger reste une possibilité

Plusieurs clubs étrangers pourraient également tenter leur chance dans ce dossier. Le profil de Lucas Chevalier est apprécié pour ses qualités sur sa ligne, son jeu au pied et son expérience du très haut niveau malgré son jeune âge. Un départ à l’étranger permettrait au gardien français de relancer sa carrière dans un environnement moins exposé médiatiquement qu’à Paris.

Toutefois, un transfert au Stade Rennais présenterait l’avantage de lui permettre de rester en Ligue 1 tout en rejoignant un club régulièrement présent sur la scène européenne.

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