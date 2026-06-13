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FRANCE

OM Mercato : le prix de Kebbal a fuité !

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 17:40
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Ilan Kebbal (Paris FC)

Cible estivale de l’OM, l’ailier droit du Paris FC, Ilan Kebbal, semble être disponible entre 10 et 15 millions d’euros.

Pour renforcer son attaque cet été et combler notamment le probable départ de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille se serait intéressé par l’ailier droit du Paris FC, Ilan Kebbal. L’intérêt entre le club olympien et l’international algérien serait d’ailleurs réciproque, puisque ce dernier serait ouvert à un départ vers Marseille et en aurait même fait sa priorité pour ce mercato estival.

Capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque, mais aussi dans un rôle de meneur de jeu, l’ancien joueur du Stade de Reims séduit par sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres. Des qualités qui pourraient en faire une option intéressante pour renforcer l’effectif marseillais la saison prochaine.

Combien coûterait Kebbal à l’OM ?

Dans une vidéo YouTube, La Tribune Olympienne a confirmé l’intérêt de l’OM pour Ilan Kebbal, auteur de 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le PFC. Le suiveur du club phocéen estime qu’un transfert pourrait être conclu pour un montant compris entre 10 et 15 millions d’euros, soit une somme proche de sa valeur marchande actuelle estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

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