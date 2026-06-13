OM : les premières pistes de Lorenzi pour le mercato estival

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Voici en images les premières pistes étudiées par l’OM en vue du mercato estival.

Alors que l’Olympique de Marseille aurait déjà sécurisé les arrivées de deux jeunes joueurs destinés dans un premier temps à renforcer son équipe réserve, avec Sacha Lung et Osmane N’Diaye, respectivement en provenance du RC Strasbourg et du Stade Malherbe de Caen, le club phocéen prépare activement son mercato estival. Sous l’impulsion de son nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi, l’OM multiplie les prises de renseignements et explore plusieurs pistes afin de renforcer l’effectif marseillais en vue de la saison 2026-2027. Découvrez-les en images.

Toutes les pistes de l’OM pour le mercato estival

Stole Dimitrievski (gardien, Valence)

Berat Djimsiti (défenseur central, libre)

Montassar Talbi (défenseur central, FC Lorient)

Roggerio Nyakossi (défenseur central, OH Leuven)

Samuel Amissah (défenseur central, Fulham)

Caio Henrique (latéral gauche, AS Monaco)

Daouda Guindo (latéral gauche, libre)

Nabil Bentaleb (milieu défensif, libre)

Yassine Titraoui (milieu relayeur, Charleroi)

Hidemasa Morita (milieu relayeur, libre)

Eduard Spertsyan (milieu offensif, Krasnodar)

Ilan Kebbal (ailier droit, Paris FC)

Roony Bardghji (ailier droit, FC Barcelone)

Mattia Zaccagni (ailier gauche, Lazio Rome)