OM Mercato : Grégory Lorenzi a trouvé son chef d’orchestre !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille tient enfin son nouvel entraîneur. Sauf énorme retournement de situation, Bruno Genesio va s’installer sur le banc olympien la saison prochaine. Quelques détails restent encore à régler, mais le dossier est désormais en très bonne voie et l’arrivée du technicien français ne fait quasiment plus de doute.

Après l’officialisation de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l’OM s’apprête donc à boucler la deuxième grande pièce de son nouveau projet. Avec Bruno Genesio, le club phocéen veut tourner la page d’une période agitée et repartir sur des bases plus stables, plus lisibles et surtout plus cohérentes.

Genesio, la pièce manquante du puzzle olympien

Depuis plusieurs jours, le nom de Bruno Genesio circulait avec insistance du côté de la Canebière. L’ancien entraîneur de Lille apparaissait comme la priorité de la nouvelle direction marseillaise pour prendre la succession sur le banc. Désormais, le dossier touche au but.

À 59 ans, Genesio devrait donc devenir le nouveau visage du projet olympien. Son arrivée permettrait à l’OM de structurer son avenir autour d’un trio fort : Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio. Un nouvel axe de travail qui tranche radicalement avec l’ère précédente, marquée par le trio Longoria-Benatia-De Zerbi et une atmosphère souvent beaucoup plus explosive.

Cette fois, Marseille veut du calme, de l’expérience et des certitudes. Et c’est précisément ce que représente Bruno Genesio aux yeux de l’état-major olympien.

Stéphane Richard a pris le dossier en main

Si ce dossier a autant avancé, c’est aussi grâce à l’implication directe de la nouvelle présidence. Stéphane Richard aurait personnellement échangé avec Bruno Genesio afin de lui présenter le projet marseillais. Et le courant serait très bien passé entre les deux hommes.

Les discussions ont permis de poser les bases d’une vision commune : relancer l’OM sans se disperser, construire un cycle durable et éviter les paris trop risqués. Genesio aurait été séduit par cette approche plus rationnelle, loin des grands coups médiatiques ou des salaires extravagants.

Le technicien français incarne ainsi parfaitement la nouvelle tonalité souhaitée à Marseille : moins de bruit, plus de travail, et une volonté de s’appuyer sur des profils solides.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 |



🔐 Sauf retournement de situation, Bruno Genesio va devenir le nouvel entraîneur de l'OM



⏳️Certains détails doivent encore réglés mais le coach français a été choisi pour mener à bien le projet olympien



Avec @sebnonda https://t.co/WM2IodLBbV pic.twitter.com/nwBGNbAIut — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 3, 2026

Le profil parfait pour relancer l’OM ?

Si l’OM a misé sur Bruno Genesio, ce n’est pas un hasard. Son profil coche de nombreuses cases du cahier des charges marseillais. Il connaît parfaitement la Ligue 1, il a déjà géré des clubs exposés, il sait travailler sous pression et il possède une vraie expérience dans la gestion d’un vestiaire ambitieux.

Genesio est aussi reconnu pour sa capacité à faire progresser ses joueurs et à tirer le maximum d’un groupe. Un point essentiel pour un OM qui va devoir reconstruire son effectif avec méthode, sans forcément empiler les noms clinquants.

Autre élément important : sa capacité à faire confiance aux jeunes. Dans un projet qui se veut plus maîtrisé économiquement, cette dimension peut compter. Marseille ne veut plus seulement acheter, mais aussi valoriser, développer et mieux structurer son effectif.

L’OM prend le contre-pied du pari Beye

Cette future nomination marque aussi un changement clair dans la stratégie olympienne. Après le pari tenté avec Habib Beye, l’OM veut désormais miser sur un profil plus expérimenté et plus rassurant.

Bruno Genesio n’arrive pas comme un coup de poker. Il arrive avec un vécu, une méthode et une connaissance très précise du football français. Pour la direction, c’est justement ce qui fait la différence. Marseille ne peut plus se permettre de perdre du temps dans son nouveau cycle.

Le club veut repartir vite, mais surtout repartir mieux. Et dans cette logique, Genesio apparaît comme un choix de stabilité.

Le vestiaire voit son arrivée d’un bon œil

À la Commanderie, l’arrivée imminente de Bruno Genesio serait également bien accueillie. Plusieurs joueurs verraient d’un très bon œil la venue d’un entraîneur réputé pour sa gestion humaine et son sens du dialogue.

Dans un club aussi intense que l’OM, cette qualité peut être déterminante. Genesio sait parler à un groupe, calmer les tensions et installer un cadre clair. Après une période mouvementée, cette approche pourrait faire beaucoup de bien à un vestiaire qui aura besoin de repères solides dès la reprise.

Le vrai mercato peut commencer

Avec Bruno Genesio quasiment installé sur le banc, l’OM va pouvoir passer à l’étape suivante : la construction de son effectif. Et le chantier est immense.

Grégory Lorenzi va désormais devoir travailler main dans la main avec son futur entraîneur pour bâtir une équipe cohérente, compétitive et adaptée aux exigences marseillaises. Des départs sont attendus, des renforts seront nécessaires, et plusieurs dossiers chauds devraient rapidement s’ouvrir.

Mais une chose est claire : l’OM tient son chef d’orchestre. Sauf retournement de situation, Bruno Genesio sera l’homme chargé de relancer la machine olympienne.

Après des mois d’incertitude, Marseille semble enfin prêt à écrire un nouveau chapitre.