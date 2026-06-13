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FRANCE

PSG Mercato : Paris a craqué sur une pépite annoncée de la Coupe du monde 2026 !

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 15:26
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Gilberto Mora sous le maillot mexicain

Depuis plusieurs mois, le PSG aurait dans son viseur le jeune milieu offensif mexicain, Gabriel Mora.

Gilberto Mora est annoncé comme l’une des grandes révélations potentielles de la Coupe du monde 2026. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mexicain, le jeune milieu offensif de 17 ans est observé de près par de nombreux recruteurs depuis plusieurs mois. Préservé par sa sélection pour son premier Mondial, le crack de Tijuana n’était pas titulaire lors du match d’ouverture remporté par le Mexique face à l’Afrique du Sud (2-0). Il est finalement entré en jeu à la 66e minute, participant ainsi à ses premières minutes dans la plus prestigieuse des compétitions internationales.

Le PSG suit Gabriel Mora depuis plusieurs mois

Ses performances précoces et son immense potentiel n’ont pas échappé aux plus grands clubs européens. Toujours sous contrat avec le Club Tijuana, où il a été formé, le jeune Mexicain susciterait déjà de nombreuses convoitises sur le Vieux Continent. Parmi les clubs les plus attentifs à sa situation figurerait notamment le Paris Saint-Germain.

Selon les informations du compte X @PSGInside_Actu, réputé pour sa proximité avec l’actualité parisienne et les dossiers mercato du club de la capitale, le PSG suivrait de près l’évolution de Gilberto Mora depuis plusieurs mois. Les dirigeants parisiens verraient en lui un talent d’avenir capable de s’inscrire dans leur stratégie de recrutement axée sur les jeunes joueurs à très fort potentiel.

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