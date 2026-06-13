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FRANCE

FC Nantes : la date de l’officialisation pour Der Zakarian se précise

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 12:25
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Michel Der Zakarian

L’officialisation du retour de Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes ne devrait plus tarder.

Sauf incroyable retournement de situation, Michel Der Zakarian devrait bien devenir le nouvel entraîneur du FC Nantes et ainsi succéder à Vahid Halilhodzic. Après deux premiers passages sur le banc nantais entre février 2007 et août 2008, puis entre mai 2012 et juin 2016, l’ancien coach de Montpellier s’apprête à effectuer son grand retour chez les Canaris. Sa mission sera claire : reconstruire une équipe capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2 et de ramener rapidement le club des bords de l’Erdre dans l’élite du football français.

Officialisation imminente pour Der Zakarian !

Attendue cette semaine, l’officialisation de l’arrivée de Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes ne devrait désormais plus être qu’une question de temps. Selon le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, le dossier serait totalement bouclé et plus aucun obstacle ne s’opposerait à son retour à la Jonelière. « Ça va être bientôt officiel », a affirmé notre confrère sur X.

Le retour du technicien de 63 ans à Nantes pourrait ainsi être annoncé dès ce week-end ou au début de la semaine prochaine, mettant fin à plusieurs semaines de spéculations autour de l’identité du futur entraîneur nantais.

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