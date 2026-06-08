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FRANCE

FC Nantes : on sait quand va tomber l’officialisation pour Der Zakarian

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 19:28
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Michel Der Zakarian

L’officialisation de l’arrivée de Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes devrait intervenir cette semaine.

Michel Der Zakarian devrait, sauf retournement de situation, devenir le prochain entraîneur du FC Nantes. Déjà passé sur le banc des Canaris entre février 2007 et août 2008, puis entre mai 2012 et juin 2016, l’ancien coach de Montpellier est attendu à la Jonelière pour succéder à Vahid Halilhodzic.

Officialisation cette semaine pour Der Zakarian ?

Interrogé ce lundi par un internaute sur X, Emmanuel Merceron en a dit plus sur le retour de Michel Der Zakarian sur le banc des Canaris et sur le timing de l’officialisation. Selon l’insider du FC Nantes, l’arrivée du technicien de 63 ans ne ferait pas l’unanimité en interne.

« J’imagine que ça va aller au bout, mais que ça traîne car pas du tout d’unanimité au club », a-t-il notamment expliqué, avant d’ajouter au sujet de l’officialisation : « Probablement cette semaine, sinon ça veut dire qu’il y a un gros problème. »

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