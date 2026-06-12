PSG Mercato : un serial buteur parisien vers l’étranger plutôt qu’en Ligue 1 ?

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Révélation de la génération 2008 du PSG, le jeune Pierre Mounguengue attire de plus en plus de prétendants.

Le mercato estival continue de s’animer autour des jeunes talents du PSG. Selon les dernières informations de Foot Mercato, le FC Midtjylland a décidé de passer à l’offensive pour tenter de convaincre Pierre Mounguengue de rejoindre le Danemark dès cet été. Le club scandinave apprécie fortement le profil du jeune attaquant et multiplie les démarches afin de boucler l’opération.

À seulement 18 ans, Mounguengue s’est imposé comme l’un des grands artisans de l’excellente saison réalisée par les équipes de jeunes du PSG. Ses performances ont naturellement attiré l’attention de nombreux recruteurs à travers l’Europe.

Une saison référence avec les U19 parisiens

L’attaquant franco-congolais a particulièrement brillé en Youth League, où il a affiché des statistiques remarquables avec cinq buts et six passes décisives en neuf rencontres. Sur l’ensemble de la saison, il a également joué un rôle majeur dans le parcours victorieux du PSG en Coupe Gambardella, premier sacre parisien dans la compétition depuis 1991.

Au-delà de ses performances collectives, Mounguengue a confirmé son potentiel en s’illustrant régulièrement avec les U19, au point d’effectuer ses débuts professionnels sous les ordres de Luis Enrique lors d’une rencontre de Ligue 1 face à Lorient.

Le PSG face à une forte concurrence

Le dossier est devenu particulièrement sensible pour le club de la capitale. Ces dernières semaines, plusieurs formations se sont positionnées pour tenter d’attirer le jeune talent. Strasbourg et Newcastle ont notamment manifesté un intérêt concret, tandis que des rumeurs en provenance d’Allemagne évoquaient un suivi du Bayern Munich.

Toutefois, l’entourage du joueur dément fermement l’existence de contacts avec le géant bavarois, contrairement à ce qui a pu être avancé dans certains médias. Une précision importante alors que les spéculations se multiplient autour de son avenir.

Quel avenir pour la pépite parisienne ?

Sous contrat aspirant, Pierre Mounguengue se retrouve aujourd’hui à un tournant de sa jeune carrière. Le PSG souhaite conserver l’un de ses plus grands espoirs, mais la concurrence européenne se montre de plus en plus pressante. Le projet de développement proposé par Midtjylland pourrait séduire un joueur en quête de temps de jeu et d’un chemin plus rapide vers le football professionnel.

Les prochaines semaines devraient être décisives pour l’avenir de celui qui est considéré comme l’un des plus grands talents issus du centre de formation parisien.