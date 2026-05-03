PSG : un Parisien se fait détruire après Lorient, Luis Enrique vole à son secours !

Le PSG a concédé un match nul frustrant face à Lorient (2-2) au Parc des Princes. Une rencontre marquée par la prestation critiquée du jeune Pierre Mounguengue, que Luis Enrique a défendu après coup.

Le PSG n’a pas réussi à enchaîner. Malgré une équipe largement remaniée en vue du choc européen contre le Bayern Munich, les Parisiens ont été tenus en échec par une équipe de Lorient accrocheuse samedi (2-2). Une contre-performance qui relance légèrement le suspense en championnat et laisse surtout un goût d’inachevé dans la gestion des jeunes joueurs.

Parmi les enseignements de la soirée, les débuts de Renato Marin et les premières minutes de Pierre Mounguengue ont retenu l’attention. Interrogé après la rencontre, Luis Enrique a tenu à protéger ses jeunes éléments.

Luis Enrique calme le jeu

Le coach espagnol a d’abord souligné le contexte particulier du match :

« Ce n’est pas facile quand tu joues au Parc pour la première fois de ta carrière ! C’est une ambiance positive mais ce n’est pas facile à gérer. On a trois gardiens de très haut niveau et Renato est prêt. Il a été bien, il n’a pas eu de chance sur les deux buts concédés. On a pensé à donner du repos à Doué et donner de l’opportunité à Pierre de jouer ses premières minutes. Il a été bien, comme le reste de l’équipe. »

Une sortie claire de l’entraîneur parisien, qui assume ses choix de rotation et refuse de charger ses jeunes joueurs, malgré une performance globalement jugée insuffisante.

Mounguengue pointé du doigt sur le deuxième but

Si Renato Marin a été globalement épargné par les critiques, Pierre Mounguengue, lui, a été davantage ciblé après la rencontre, notamment sur les réseaux sociaux. Le jeune joueur a en effet été fautif sur le deuxième but lorientais, une action qui a fait basculer la dynamique du match.

Dans un contexte déjà tendu autour de la gestion des rotations et de la profondeur de banc parisienne, cette erreur n’a pas échappé aux supporters, qui ont rapidement exprimé leur frustration sur X.

Luis Enrique, lui, a choisi de désamorcer immédiatement la polémique, rappelant que l’apprentissage fait partie du processus de développement au plus haut niveau.

Un PSG déjà tourné vers Munich

Avec ce match nul, le PSG manque l’occasion de creuser l’écart en tête du championnat avant un sprint final décisif. Mais l’essentiel est ailleurs : la demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Dans ce contexte, la gestion des cadres… comme des jeunes, restera un sujet clé dans les prochains jours.