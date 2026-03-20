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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Alors que le PSG a disputé les quarts de finale de la Youth League, de nombreux jeunes talents s’interrogent sur leur avenir dans le projet parisien.

Le futur des jeunes du PSG est en suspens. Malgré les débuts prometteurs de Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou Ibrahim Mbaye en équipe professionnelle, beaucoup d’espoirs du centre se demandent ce que le club leur réserve réellement. L’Équipe assure que la question de rester ou de partir reste brûlante.

Les jeunes du PSG se posent des questions

L’été dernier, plusieurs jeunes comme Axel Tape (Leverkusen), Oumar Camara (Guimaraes) ou Mahamadou Sangaré (Manchester City) ont choisi de quitter le cocon parisien. Cette année, le PSG a proposé des contrats professionnels à Martin James, Arthur Vignaud, Hermann Malonga, Samba Coulibaly, Mathis Jangeal et Pierre Mounguengue. Résultat : aucun accord validé à ce jour. Les motivations varient, mais beaucoup s’inquiètent de l’intégration en équipe première.

Le rôle des jeunes en pro reste incertain. La disparition presque complète de Mbaye de la rotation, ou les retours rapides de Noah Nsoki, David Boly ou Mathis Jangeal dans les équipes jeunes, alimentent le doute. « On leur a expliqué que c’était logique avec le retour des blessés et la préparation des grandes échéances, mais ce n’est pas facile d’être patient à cet âge », confie un éducateur du centre au quotidien sportif.

« Paris veut verrouiller ses joueurs, pas les développer »

Pour certains agents, le problème est structurel. « On a l’impression que Paris veut verrouiller ses joueurs et non pas les développer », explique un agent influent du centre. Selon eux, le PSG n’offre pas de vision claire sur le projet sportif à trois ans pour ces jeunes, contrairement aux clubs anglais et allemands qui proposent à la fois des salaires attractifs et un plan d’évolution concret.

Pour le PSG, la philosophie reste intacte et insiste sur le fait que les départs récents n’ont pas toujours mené à des résultats spectaculaires ailleurs et que la confiance dans le centre reste forte. Mais pour ces jeunes talents, l’incertitude reste réelle. Le lien avec l’équipe première est parfois flou, et l’absence de garanties pèse. Les prochains mois pourraient bien être le moment d’une nouvelle saignée chez les jeunes Parisiens.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League