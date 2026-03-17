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FRANCE

PSG : 2 choix forts de Luis Enrique pour défier Chelsea ?

Par Raphaël Nouet - 17 Mar 2026, 07:00
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Luis Enrique pénétrant sur la pelouse de Stamford Bridge pour l'entraînement de veille de match.
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L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, devrait aligner sa meilleure équipe pour affronter Chelsea en 8es de finale retour de la Champions League ce soir. Mais il va faire deux choix forts.

Il fut un temps, le Paris Saint-Germain se serait présenté à Stamford Bridge avec la peur au ventre. Mais avec les trois buts d’avance que lui ont offert le match aller (5-2). Mais ça, c’était avant, quand le club de la capitale était victime des remontadas les plus improbables. Depuis, il y a eu cette saison 2024-25 historique avec ce premier sacre européen de l’ère qatari. Maître du jeu et du suspense, le PSG est devenu injouable dans ces rencontres à enjeu, comme ont pu le constater Tottenham (battu en Supercoupe d’Europe), Flamengo (Coupe Intercontinentale) et l’OM (Trophée des champions), tous battus aux tirs au but.

Kvaratskhelia plutôt que Doué pour démarrer ?

Le PSG se présentera donc à Stamford Bridge sûr de sa force. Mais comme l’a expliqué Luis Enrique en conférence de presse, pas question pour autant de se relâcher. L’Espagnol va donc aligner son meilleur onze. La principale question concernait le poste d’ailier droit : qui de Désiré Doué ou de Khvicha Kvaratskhelia jouera ? A l’aller, l’ancien Rennais avait été titularisé mais c’est le Géorgien, qui l’avait remplacé, qui avait fait basculer la partie en faveur du PSG avec une passe décisive et un doublé. Selon Le Parisien, les rôles devraient être inversés ce soir. C’est Kvaratskhelia qui devrait débuter la partie.

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Autre choix fort de Luis Enrique, la titularisation de Marquinhos. Celle-ci est plus attendue car il s’agit tout de même du capitaine du PSG. Mais vu comme il a été mis en difficulté lors du match aller, son entraîneur aurait pu être tenté d’aligner quelqu’un d’autre à sa place. A priori, il n’en sera rien. Marquinhos devrait bien jouer au sein du onze suivant : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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