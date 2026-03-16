Courtisé par Chelsea en 2022, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, qui affrontera les Blues demain en 8es de finale de la Champions League, a été interrogé sur le sujet. Il a préféré esquiver…

Ce lundi, Ousmane Dembélé et Luis Enrique étaient présents devant les médias avant le 8e de finale retour de Champions League entre Chelsea et le PSG. Et l’un comme l’autre ont fait preuve d’une grande maîtrise dans l’art de l’interview. Notamment pour esquiver les questions gênantes. Ainsi, le Ballon d’Or a répondu qu’il ne voyait aucune raison de ne pas prolonger alors que les négociations sont dans une impasse depuis des semaines. Mais il a bien fait comprendre que ce n’est pas lui qui négociait, mais son agent… Une façon de se dédouaner, qu’il signe un nouveau bail ou qu’il finisse par partir.

« Je n’ai pas très bien compris ce que vous avez demandé… »

Luis Enrique, lui, a été interrogé sur l’intérêt de Chelsea en 2022. L’Espagnol venait de quitter son poste de sélectionneur de la Roja et allait s’engager avec le PSG à l’été 2023. Il aurait rencontré les dirigeants des Blues mais aurait préféré refuser en voyant qu’il n’avait pas le contrôle total sur son effectif et un droit de regard sur le recrutement. Questionné sur son refus, l’ancien attaquant a lui aussi dribblé son interlocuteur : « S’il vous plait, demain j’ai un match très important. Je n’ai pas très bien compris ce que vous avez demandé. Je suis manager du PSG, j’en suis très fier. C’est le plus important pour moi en ce moment ».

Une bonne idée que de ne pas mettre de l’huile sur le feu avant un match retour sur le terrain de l’adversaire. Même si le PSG a une belle marge sur Chelsea après son succès 5-2 de l’aller, les remontadas qu’il a vécues par le passé incitent Luis Enrique et ses joueurs à la plus grande prudence.

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League