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FRANCE

PSG : l’UEFA fait une fleur à Chelsea… frappé par 2 nouveaux forfaits !

Par Raphaël Nouet - 16 Mar 2026, 16:41
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Pedro Neto lors de son incident avec le ramasseur de balle au Parc des Princes.
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Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Chelsea avant le 8e de finale retour de Champions League contre le PSG demain, puisque deux titulaires sont quasiment forfaits. Un autre, par contre, a été épargné par l’UEFA.

Durement sanctionné par la Premier League, ce lundi, pour ne pas avoir déclaré des commissions à des agents sur certains transferts entre 2011 et 2018, Chelsea voit les mauvaises nouvelles tomber les unes après les autres ! Comme révélé il y a quelques minutes sur notre site, le latéral droit et capitaine Reece James ne participera pas au match retour contre le PSG, demain à Stamford Bridge, en 8es de finale de la Champions League. L’international anglais souffre d’une déchirure musculaire aux ischio-jambiers qui va le priver des deux prochains mois de compétition. Un premier mauvais signal en vue d’une remontada (Paris a remporté l’aller 5-2)…

Neto finalement pas suspendu

Et comme si cela ne suffisait pas, le potentiel remplaçant de Reece James, Malo Gusto, est lui très incertain ! L’ancien Lyonnais ne s’est pas entraîné ce lundi car il est malade. L’entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a fait savoir qu’une décision concernant sa participation serait prise demain matin. Mais les Blues pourront compter sur leur ailier portugais Pedro Neto. L’UEFA vient d’annoncer que le joueur, qui avait bousculé un ramasseur de balle au Parc des Princes, n’avait écopé que d’un simple avertissement alors qu’il risquait une suspension.

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Malgré la présence de Neto, l’ambiance n’est pas au beau fixe chez les Blues, qui enchaînent les déceptions sportives et viennent d’être condamnés à verser une amende de 12 M€ suite à l’affaire des commissions non déclarées. Et ils doivent en outre éviter toute nouvelle infraction dans les deux prochaines années sous peine d’être interdits de recrutement pendant douze mois. On a connu climat plus serein pour tenter de remonter trois buts au champion d’Europe…

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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