Âgé de 86 ans, Jean Djorkaeff, ancien défenseur de l’OM puis du PSG, est atteint de la maladie de Parkinson. L’un de ses fils, Denis, a donné des nouvelles inquiétantes.

Dans la famille Djorkaeff, Youri est le plus connu. Champion du monde 98 et d’Europe en 2000 avec l’équipe de France, l’attaquant passé par Monaco, le PSG et l’Inter Milan, entre autres, a marqué une génération. Mais c’est son père, Jean, qui lui a montré la voie. Formé à l’Olympique Lyonnais, où il a joué de 1958 à 1966, ce défenseur international (48 sélections avec les Bleus) a ensuite porté le maillot de l’OM (1966-70), avec qui il a remporté la Coupe de France 1969, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain nouvelle créé. Il en a d’ailleurs été le premier joueur professionnel. Une vraie légende des trois clubs, qui a en plus dirigé l’AS Saint-Etienne en 1983-84, mais avec moins de succès.

Jean Djorkaeff malade d’Alzheimer

Il y a quelques années, Jean Djorkaeff présidait la commission de la Coupe de France, participant à tous les tirages avec ce sourire et cette gentillesse qui étaient sa marque de fabrique. Mais l’aventure s’est terminée en 2013 et on était sans nouvelles depuis. Son fils Denis vient d’en donner et elles ne sont pas bonnes : Jean Djorkaeff souffre de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy. Cette dernière provoque des hallucinations chez les personnes qui en sont atteintes ainsi qu’une alternance entre périodes de somnolence et de vigilance.

Sur Facebook, Denis Djorkaeff a écrit : « Mon papa, mon roc malgré la tempête. Malgré la maladie d’Alzheimer et les corps de Lewy qui brouillent ses souvenirs et son quotidien, mon papa trouve encore la force de m’encourager. Chaque mot, chaque sourire fugace qu’il m’offre me porte : « Tu vas y arriver, mon fils ! », me dit-il, les yeux brillants d’une fierté intacte. Ces instants précieux me rappellent que l’amour d’un parent transcende la maladie. Il m’encourage dans mon engagement au quotidien ». Un message qui se veut positif mais qui ne saurait masquer la triste réalité d’un très grand joueur du football français !