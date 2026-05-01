Star du FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans) est blessé et en profite pour faire quelques rencontres dans sa vie intime.

Lamine Yamal ne perd pas son temps. La jeune star du FC Barcelone, déjà au centre de nombreuses attentions médiatiques ces derniers mois, voit désormais sa vie personnelle alimenter les discussions sur les réseaux sociaux et dans la presse people. Après avoir été associé récemment à la chanteuse argentine Nicki Nicole, le prodige espagnol se retrouve désormais lié à une autre personnalité très connue du web : Mia Khalifa.

Une rencontre qui fait réagir

L’ancienne actrice libano-américaine de films pour adultes, aujourd’hui reconvertie comme influenceuse et personnalité médiatique, a raconté sa rencontre avec Lamine Yamal lors d’un événement. Et selon ses propres confidences, le joueur du Barça l’aurait immédiatement reconnue.

« Je me suis demandé comment c’était possible. Nous avons même fini par échanger nos coordonnées après l’événement et nous sommes restés en contact depuis », a-t-elle expliqué. Mia Khalifa affirme également avoir été surprise que le jeune joueur connaisse son nom complet.

Une séquence qui enflamme les réseaux

Comme souvent avec Lamine Yamal, chaque apparition ou interaction en dehors du football prend rapidement une énorme ampleur médiatique. Et cette révélation n’a évidemment pas échappé aux réseaux sociaux, où les réactions se multiplient déjà. Entre fascination autour de la précocité du joueur et curiosité permanente sur sa vie privée, le phénomène Barça continue de générer une attention énorme, bien au-delà des terrains.

Du côté du FC Barcelone, l’objectif reste surtout de protéger son jeune talent dans une période où son exposition médiatique explose complètement. Car malgré les buzz et les polémiques, le club catalan veut maintenir Lamine Yamal concentré sur l’essentiel : son retour en forme et sa progression sportive.