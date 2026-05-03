Rodez – ASSE (2-1) : Montanier s’explique sur son coup de sang avec les supporters

La défaite de AS Saint-Étienne sur la pelouse de Rodez Aveyron Football (1-2) a laissé des traces. Mais au-delà du résultat, c’est surtout l’énorme tension en fin de match qui a marqué les esprits. Pris à partie par les supporters stéphanois, Philippe Montanier n’a pas caché son agacement, allant jusqu’à s’emporter au bord du terrain.

Une réaction à chaud, mais surtout un message clair : l’entraîneur des Verts refuse catégoriquement certaines accusations visant son équipe. Et il a tenu à le faire savoir, avec des mots forts.

“On peut dire qu’on n’est pas bons, mais pas qu’on triche”

C’est le cœur de son discours. Quelques minutes après l’altercation, Philippe Montanier a pris la parole pour expliquer son attitude, sur beIN. Et il n’a pas tourné autour du pot :

“Je comprends la colère des supporters… mais dire que les joueurs ont triché, je ne suis pas d’accord.”

Le technicien insiste sur une distinction essentielle à ses yeux : la performance et l’intention. Oui, l’ASSE traverse une période compliquée (3 défaites consécutives). Oui, le niveau affiché est insuffisant. Mais non, ses joueurs ne manquent pas d’implication.

“On n’a pas été bons, ça c’est vrai. Mais on n’a pas triché.”

Montanier reconnaît même sans détour les limites actuelles de son équipe, évoquant des lacunes techniques, un manque de confiance et de nombreuses absences. Mais il refuse que cela soit interprété comme un manque d’envie ou de professionnalisme.

Une réaction épidermique face à une accusation “injuste”

S’il s’est emporté, l’entraîneur assume pleinement. Pour lui, cette sortie est directement liée à ce qu’il considère comme une injustice.

“C’est une réaction d’énervement. Quand on vous dit que vous avez triché… non.”

Montanier va même plus loin en saluant paradoxalement les supporters, qu’il décrit comme “des chics types”, tout en maintenant sa ligne :

“Dire qu’on n’est pas bons, oui. Dire que les supporters sont meilleurs que nous, peut-être aussi. Mais dire qu’on triche, non.”

Une déclaration forte, qui montre à quel point le mot a été vécu comme une attaque contre son groupe.

Un discours répété et assumé en conférence de presse

Philippe Montanier a répété exactement le même message après coup. En conférence de presse, il a confirmé que c’était bien cette accusation précise qui avait déclenché sa colère :

“J’accepte qu’on dise qu’on n’est pas bons, mais je trouve ça injuste de dire qu’on a triché.”

Il reconnaît toutefois que la frustration des supporters est légitime, au vu des résultats et du contenu proposé. Mais pour lui, il y a une limite à ne pas franchir.

“Leur colère est justifiée, on doit faire beaucoup plus. Mais l’équipe ne triche pas.”

Une ASSE en crise… mais encore en course

Ce qui rend la situation encore plus paradoxale, c’est que malgré cette crise sportive et cette tension palpable, l’AS Saint-Étienne reste en position de jouer la montée. Assurée au minimum d’une place de barragiste, elle peut même encore espérer une promotion directe.

Un scénario presque irréel au regard des performances actuelles. Mais une chose est certaine : pour y parvenir, les Verts devront rapidement transformer leurs intentions en résultats.

Et surtout, rétablir un lien avec leurs supporters, aujourd’hui profondément fragilisé.