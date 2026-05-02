OM Mercato : le remplaçant de Greenwood arrive, Marseille a grillé tout le monde !

Avec les départs prévus de Greenwood et Nwaneri en attaque, l’OM explore déjà plusieurs pistes pour son mercato estival, et un nom revient avec insistance du côté de la Premier League.

L’OM continue de préparer son mercato estival avec ambition, et un profil déjà relayé ces dernières semaines circule encore dans les bureaux de la Commanderie : Crysencio Summerville, ailier néerlandais de West Ham. Alors que l’avenir de Mason Greenwood semble s’écrire loin de Marseille et le prêt d’Ethan Nwaneri va prendre fin, le profil de Summerville pourrait venir renforcer les ailes cet été.

Selon Ekrem Konur, le club phocéen fait toujours partie des équipes européennes attentives à la situation du joueur de 24 ans. De plus, l’OM aurait franchi des étapes pour l’ailier lors de la dernière fenêtre hivernale, moment où l’intérêt a été dévoilé.

Un joueur déjà très suivi en Europe

Arrivé à West Ham en 2024 en provenance de Leeds United, Summerville, sous contrat jusqu’en 2029, s’est rapidement imposé comme un ailier explosif capable de faire la différence en Premier League. Ses performances offensives (7 buts et 2 passes décisives) attirent aujourd’hui plusieurs clubs.

L’OM n’est toutefois pas seul sur le dossier : Tottenham, Aston Villa, Everton, Brentford mais aussi Naples, l’Atalanta ou encore Villarreal ont été cités comme concurrents.

Un dossier compliqué pour Marseille

Sportivement, le profil plaît à Marseille, qui cherche à renforcer ses ailes. Mais financièrement, l’opération s’annonce complexe. West Ham aurait fixé une valeur proche des 25 à 30 millions d’euros, un montant conséquent pour le club olympien.

Pour l’instant, il s’agit surtout d’un suivi et d’un intérêt exploratoire. Mais le nom de Summerville reste bien présent dans la short-list marseillaise.

Entre concurrence européenne et prix élevé, l’OM devra avancer vite et intelligemment s’il veut transformer cette rumeur en véritable opportunité.