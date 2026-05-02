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FRANCE

OM : immense coup dur dans le groupe de Beye face au FC Nantes

Par William Tertrin - 2 Mai 2026, 10:10
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Habib Beye suivant le match de l'OM contre Nice depuis le bord du terrain.

Le groupe de l’OM pour le match face au FC Nantes.

Ce samedi à 15 heures, l’OM se déplace à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes. Le groupe d’Habib Beye vient d’être dévoilé, et un immense coup dur est tombé avec l’absence du gardien titulaire Geronimo Rulli, qui sera remplacé par Jeffrey de Lange. Aguerd, Kondogbia, Egan-Riley et Nadir sont forfaits, Pavard et Weah suspendus, tandis que Gouiri et Paixao sont bien de retour, tout comme Traoré. À noter aussi la mise à l’écart attendue d’Abdelli. C’est donc un groupe bien décimé, avec de nombreux jeunes présents. Selon L’Équipe, la compo devrait être la suivante : de Lange – Nnadi, Balerdi, Medina, Emerson – Vermeeren, Højbjerg – Greenwood, Timber, Traoré – Aubameyang.

Le groupe de l’OM

De Lange, Van Neck, Vermot – Balerdi, Bezahaf, Emerson, Hamzaoui, Medina – Højbjerg, Kamissoko, Nnadi, Timber, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Lamare, Mmadi, Nwaneri, Paixão, Traoré.

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