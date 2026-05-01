Contrairement aux dernières tendances qui ont circulé, le prochain naming du Stade Vélodrome pourrait être assuré par CMA CGM.

Le nom de Rodolphe Saadé revient encore au centre du jeu à l’OM. Alors que plusieurs tendances contradictoires circulaient ces derniers jours autour du futur naming du Stade Vélodrome, un nouveau scénario prend désormais de l’ampleur.

CMA CGM en lice pour le naming du Vélodrome ?

Selon les informations de Valeurs Actuelles, ce serait finalement CMA CGM qui devrait décrocher le prochain contrat de naming de l’enceinte marseillaise. Une perspective forcément très commentée dans la cité phocéenne, tant le groupe dirigé par Rodolphe Saadé entretient déjà des liens étroits avec l’OM.

Déjà sponsor maillot du club, le géant maritime s’est progressivement imposé comme un partenaire majeur de l’OM. Une arrivée sur le naming du Vélodrome représenterait néanmoins un nouveau cap symbolique et financier dans la relation entre les deux parties. Forcément, cette information relance immédiatement les spéculations autour d’un possible rapprochement encore plus important entre Rodolphe Saadé et le club olympien.

Richard placé à l’OM par Saadé ?

Depuis plusieurs mois déjà, le nom du puissant homme d’affaires marseillais revient régulièrement dans les discussions autour de l’avenir de l’OM. Sa réussite économique, son attachement à Marseille et sa proximité avec le club alimentent continuellement les fantasmes des supporters. Et cette nouvelle avancée autour du Vélodrome ne risque pas de calmer les rumeurs.

Toujours selon Valeurs Actuelles, certains observateurs iraient même plus loin en estimant que Rodolphe Saadé aurait joué un rôle dans la nomination récente de Stéphane Richard à l’OM. Une hypothèse qui participe encore davantage au climat de spéculations autour de l’influence grandissante du patron de CMA CGM dans l’environnement olympien.

Un simple écran de fumée ?

Mais dans l’entourage de l’armateur, certains cherchent toutefois à calmer le jeu. Un proche de Saadé cité par le média dément notamment toute proximité particulière entre l’homme d’affaires et Stéphane Richard : « Je ne l’ai jamais vu parmi les proches de Saadé, ni dans la loge de CMA CGM au Vélodrome. » Reste que ce possible naming du Stade Vélodrome constituerait un signal très fort.

Dans une période où l’OM cherche à consolider sa stabilité économique tout en renforçant son attractivité, l’implication croissante d’un acteur aussi puissant que CMA CGM pourrait peser lourd dans le futur du club. À Marseille, chaque mouvement autour de Rodolphe Saadé est scruté avec attention. Et cette nouvelle piste autour du Vélodrome risque encore d’alimenter les débats.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)