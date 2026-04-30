À LA UNE DU 30 AVR 2026
[13:40]ASSE : Montanier accueille un renfort qui va faire du bruit contre Amiens 
[13:20]FC Barcelone Mercato : le Barça veut chiper le futur Hakimi au PSG
[13:12]RC Lens : Pierre Sage annonce une bonne nouvelle avant Nice et doit régler un nouveau problème en vue de la Ligue des Champions 
[13:00]PSG : Hakimi out, Luis Enrique prépare une énorme surprise dans son onze contre le Bayern
[12:40]ASSE : Montanier annonce le retour de Le Cardinal et une pluie de mauvaises nouvelles avant Rodez
[12:30]RC Lens : Pierre Sage à l’OM, le verdict des supporters est sans appel
[12:20]OM : pluie de bonnes nouvelles avant le FC Nantes 
[12:00]PSG, FC Barcelone Mercato : la date du départ de Julian Alvarez a fuité 
[11:40]Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles pour Haise avant l’OL ! 
[11:20]FC Nantes, OM, RC Lens : Pantaloni déclenche une énorme polémique, Beye et Sage impliqués !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Pierre Sage à l’OM, le verdict des supporters est sans appel

Par Bastien Aubert - 30 Avr 2026, 12:30
💬 Commenter
Pierre Sage (RC Lens)

Si certains cafouillages pourrait faire vaciller l’avenir de Pierre Sage au RC Lens, les supporters refusent de croire à une fin prématurée. 

L’avenir de Pierre Sage occupe les esprits des supporters du RC Lens. Alors que certaines hésitations sportives et autres cafouillages en interne ont alimenté quelques interrogations ces dernières semaines, une tendance forte se dégage : les fans lensois ne croient absolument pas à un départ prématuré de leur entraîneur cet été.

Un soutien massif pour Pierre Sage

But! a récemment lancé un sondage auprès des supporters avec une question directe : « Craignez-vous un départ de Pierre Sage cet été ? »

Et les résultats parlent d’eux-mêmes :

  • Absolument pas : 61,6 %
  • Il restera pour la Ligue des Champions : 30,1 %
  • Le mercato le rassurera : 2,7 %
  • Pour aller où, à l’OM ? : 5,5 %

Autrement dit, plus de 90 % des votants imaginent Pierre Sage toujours sur le banc lensois la saison prochaine.

Un climat de confiance malgré les doutes

Ces chiffres traduisent une vraie confiance autour du travail du technicien, malgré certaines critiques apparues récemment sur quelques choix ou passages plus compliqués. Les supporters semblent surtout convaincus que le projet lensois reste cohérent et que Pierre Sage incarne encore parfaitement cette dynamique ambitieuse du RC Lens.

La perspective d’une qualification européenne, voire d’une présence en Ligue des Champions, renforce évidemment cette stabilité autour du coach.

L’OM évoqué… sans convaincre

Dans les réponses proposées, l’hypothèse d’un départ vers l’OM apparaît presque comme une boutade pour les supporters lensois. Le faible pourcentage obtenu montre bien que cette éventualité ne semble pas crédible aux yeux d’une grande majorité des fans.

À l’approche du mercato, ce soutien populaire constitue un signal important pour le RC Lens. Malgré les rumeurs et les spéculations habituelles de fin de saison, Pierre Sage conserve une forte adhésion autour de lui. Et sauf énorme retournement de situation, tout indique aujourd’hui que l’aventure devrait continuer entre le coach et les Sang et Or.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

RC LensOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, RC Lens