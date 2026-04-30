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Si certains cafouillages pourrait faire vaciller l’avenir de Pierre Sage au RC Lens, les supporters refusent de croire à une fin prématurée.

L’avenir de Pierre Sage occupe les esprits des supporters du RC Lens. Alors que certaines hésitations sportives et autres cafouillages en interne ont alimenté quelques interrogations ces dernières semaines, une tendance forte se dégage : les fans lensois ne croient absolument pas à un départ prématuré de leur entraîneur cet été.

Un soutien massif pour Pierre Sage

But! a récemment lancé un sondage auprès des supporters avec une question directe : « Craignez-vous un départ de Pierre Sage cet été ? »

Et les résultats parlent d’eux-mêmes :

Absolument pas : 61,6 %

Il restera pour la Ligue des Champions : 30,1 %

Le mercato le rassurera : 2,7 %

Pour aller où, à l’OM ? : 5,5 %

Autrement dit, plus de 90 % des votants imaginent Pierre Sage toujours sur le banc lensois la saison prochaine.

Un climat de confiance malgré les doutes

Ces chiffres traduisent une vraie confiance autour du travail du technicien, malgré certaines critiques apparues récemment sur quelques choix ou passages plus compliqués. Les supporters semblent surtout convaincus que le projet lensois reste cohérent et que Pierre Sage incarne encore parfaitement cette dynamique ambitieuse du RC Lens.

La perspective d’une qualification européenne, voire d’une présence en Ligue des Champions, renforce évidemment cette stabilité autour du coach.

L’OM évoqué… sans convaincre

Dans les réponses proposées, l’hypothèse d’un départ vers l’OM apparaît presque comme une boutade pour les supporters lensois. Le faible pourcentage obtenu montre bien que cette éventualité ne semble pas crédible aux yeux d’une grande majorité des fans.

À l’approche du mercato, ce soutien populaire constitue un signal important pour le RC Lens. Malgré les rumeurs et les spéculations habituelles de fin de saison, Pierre Sage conserve une forte adhésion autour de lui. Et sauf énorme retournement de situation, tout indique aujourd’hui que l’aventure devrait continuer entre le coach et les Sang et Or.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France