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FRANCE

ASSE : le karma frappe un ancien homme fort d’Horneland chez les Verts

Par William Tertrin - 14 Juin 2026, 21:00
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Eirik Horneland tout sourire lors d'un match de Brann Bergen contre Bologne.

Parti volontairement de l’ASSE et du staff d’Eirik Horneland quelques mois après son arrivée, le préparateur physique anglais David Tivey vient d’être écarté de Brøndby.

David Tivey, le préparateur physique anglais passé par l’ASSE il y a quelques mois dans le cadre de la réorganisation menée sous Eirik Horneland, vient d’être viré par Brøndby IF seulement quelques mois après son arrivée au Danemark.

À l’ASSE, Tivey avait été intégré au staff technique d’Horneland à l’été 2025 après la relégation en Ligue 2, dans un contexte de restructuration du secteur performance. Son profil, formé en Angleterre et passé par les équipes de jeunes de Chelsea et les sélections anglaises U20, avait été retenu pour renforcer l’exigence physique du groupe stéphanois. Mais son passage dans le Forez n’aura duré que quelques semaines.

Une trajectoire déjà instable après Saint-Étienne

Après son départ de l’ASSE, Tivey avait pris la décision d’aller à Brøndby IF, club danois engagé dans une lutte pour les places européennes. Le club termine finalement la saison régulière à la 4e place avant de s’incliner en barrage face au FC Copenhague (1-3 après prolongation), un revers lourd de conséquences sportives.

Dans la foulée de cet échec, Brøndby a engagé une réorganisation interne ayant conduit au départ de plusieurs membres du staff, dont le préparateur physique anglais.

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