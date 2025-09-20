Petite surprise à l’ASSE : le préparateur physique anglais David Tivey s’est engagé avec le club danois de Brondby, trois mois seulement après son arrivée dans le Forez !

Ce samedi, à domicile face à Reims, l’ASSE va tenter de récupérer sa première place de Ligue 2, que lui a chipé le Red Star, révélation de ce début de saison, après son succès à Nancy (1-0). Pour cette affiche, le staff d’Eirik Horneland sera privé d’un élément important : David Tivey. En effet, le préparateur physique anglais a décidé de s’engager avec le club danois de Brondby, trois mois seulement après son arrivée dans le Forez !

Une mésentente avec Horneland ?

Dans des propos rapportés par Poteaux Carrés, Tivey a expliqué sur le site officiel de ses nouvelles couleurs : « Je suis impatient de travailler à Brondby. C’est une opportunité très intéressante pour moi de rejoindre le club et j’ai hâte de commencer. Je sais que Brondby est un club riche d’une longue histoire et j’espère pouvoir contribuer à son développement grâce à mon expertise et à mon expérience, et les mettre à profit pour l’aider à atteindre le succès et les titres ».

Y a-t-il eu mésentente en David Tivey et Eirik Horneland ? L’entraîneur de l’ASSE a-t-il reproché à l’Anglais certains pépins physiques survenus pendant la préparation ou n’était-il tout simplement pas satisfait de ses services ? Voilà en tout cas un départ qui interpelle !