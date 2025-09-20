Le feuilleton Lucas Stassin a connu un épilogue heureux pour l’ASSE cet été. Mais à en croire Frédéric Piquionne, ce n’est que partie remise…

Annoncé partant, Lucas Stasin, auteur de 12 buts pour sa première saison en Ligue 1, est finalement resté à l’ASSE cet été. Kilmer Sports a tenu à conserver l’attaquant belge malgré de belles offres venues du Paris FC, du Stace Rennes, d’Arabie Saoudite ou encore du CSKA Moscou. Mais selon Frédéric Piquionne, la question d’un départ de Stassin se posera à nouveau d’ici trois mois, lors du Mercato d’hiver.

Piquionne doute que Stassin finisse la saison à l’ASSE

« Pour augmenter ses chances de retrouver le haut niveau, il doit marquer, a confié l’ancien attaquant à L’Equipe. Repartir en L2 est compliqué. Surtout pour un attaquant super fort, qui l’a montré en ne recevant pas beaucoup de ballons l’an passé, car il jouait dans une équipe pas très bonne, avec énormément de déchet. Tu dois être super bien accompagné par le club, ton entraîneur et ta famille pour te remettre la tête à l’endroit et dans le projet. Vu qu’il veut jouer la Coupe du monde 2026 et que peu de joueurs de Ligue 2 la font, on va vivre un nouveau feuilleton Stassin au mercato d’hiver. » D’ici là, Stassin, buteur lors de la victoire à Clermont (2-1) le week-end dernier, devrait faire le plus grand bien à l’ASSE. Et ce dès ce soir contre Reims, pour le choc au sommet de la L2 ?