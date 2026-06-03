ASSE Mercato : 8 départs attendus, Kilmer Sports prépare son grand ménage !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne va devoir reconstruire. Après une nouvelle désillusion et un retour en Ligue 2, le mercato stéphanois s’annonce particulièrement agité. Plusieurs joueurs sont déjà sur le départ, certains dossiers sont quasiment actés, tandis que d’autres situations restent encore floues. Une chose est sûre : l’effectif des Verts va changer en profondeur.

Kilmer Sports et la direction sportive stéphanoise ont désormais un chantier majeur entre les mains : alléger le groupe, faire rentrer de l’argent et conserver un socle suffisamment solide pour repartir à l’assaut de la Ligue 1. Et dans cette grande revue d’effectif, huit départs sont déjà attendus.

Trois départs déjà quasiment actés

Dans un premier temps, l’ASSE va se séparer de plusieurs éléments en fin de cycle. Dennis Appiah et Florian Tardieu, en fin de contrat, ne devraient pas être prolongés. Le second pourrait même rebondir du côté de Montpellier, où la piste est déjà bien avancée.

Aboubakar Soumahoro, lui, revient d’un prêt totalement fantomatique à Hambourg. Avec zéro minute disputée, difficile d’imaginer une nouvelle place pour lui dans le projet stéphanois. Pour ces trois joueurs, l’histoire semble donc terminée dans le Forez.

Davitashvili, le gros dossier du mercato

Le dossier le plus chaud reste évidemment celui de Zuriko Davitashvili. Retenu l’été dernier malgré de nombreuses sollicitations, l’international géorgien devrait cette fois quitter Geoffroy-Guichard.

Meilleur joueur de Ligue 2, Davitashvili représente l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. L’ASSE sait qu’elle ne pourra pas forcément le retenir une saison de plus, mais elle n’a aucune intention de le brader. La direction stéphanoise attend un chèque conséquent pour ouvrir la porte.

Son départ pourrait permettre aux Verts de financer une partie du mercato, mais il laisserait aussi un énorme vide sportif. Car cette saison, Davitashvili a souvent été l’un des rares joueurs capables de faire basculer un match à lui seul.

Plusieurs joueurs poussés vers la sortie

Lucas Stassin fait également partie des joueurs dont l’avenir s’écrit en pointillé. Malgré un retour intéressant en fin de saison, l’attaquant n’a pas totalement convaincu sur la durée. Son départ est attendu, même si les conditions restent encore à négocier.

Même logique pour N’Guessan. À un an de la fin de son contrat, l’ASSE pourrait être tentée de le vendre dès cet été plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre dans douze mois.

Annan, de son côté, incarne l’un des plus gros échecs du dernier mercato. Très peu utilisé, jamais vraiment installé, il ne sera pas retenu. Une porte de sortie devrait être cherchée activement afin de tourner la page rapidement.

Des situations encore incertaines

Derrière ces dossiers prioritaires, plusieurs cas restent plus flous. Brice Maubleu, dont la prolongation était conditionnée à une montée, devrait logiquement quitter le club. Old, lui, occupe une place d’extra-communautaire. En cas d’offre sérieuse après le Mondial, les Verts ne devraient pas fermer la porte.

Le cas Kanté reste également incertain, puisqu’il est prêté avec une option d’achat non automatique en Ligue 2. Difficile, pour l’instant, de savoir si l’ASSE souhaitera réellement poursuivre avec lui.

Aïmen Moueffek pourrait aussi vivre ses dernières semaines dans le Forez. Enfant du club, le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire en fin de saison et pourrait chercher un nouveau défi pour relancer sa carrière. Une situation forcément sensible pour les supporters, attachés à son parcours.

Mickaël Nadé semble également arriver en fin de cycle. Sa fin de saison compliquée, notamment lors du barrage face à Nice, a accéléré les réflexions autour de son avenir. Après plusieurs années chez les Verts, un départ paraît désormais envisageable.

Enfin, Miladinovic et Ferreira ne devraient pas être retenus. Le premier a disparu des radars en deuxième partie de saison, tandis que le second n’a jamais vraiment répondu aux attentes, ni sportivement ni en dehors du terrain.

Un socle à préserver pour reconstruire

Si le grand ménage est lancé, l’ASSE ne veut pas tout casser pour autant. Un socle devrait être conservé afin de repartir avec une base cohérente. Larsonneur, Boakye, Cardinal, Bernauer, Pedro, Cardona, Eymard, Jaber et Lamba sont aujourd’hui identifiés comme des éléments sur lesquels le club souhaite s’appuyer.

Ces joueurs connaissent la maison, ont vécu les échecs récents et savent ce que représente l’objectif de remontée. Autour d’eux, Kilmer Sports devra construire un effectif plus équilibré, plus compétitif et surtout plus régulier.

L’été s’annonce donc décisif à Saint-Étienne. Entre départs attendus, dossiers sensibles et nécessité de reconstruire vite, les Verts n’ont pas le droit à l’erreur. Le chantier commence maintenant.