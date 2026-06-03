Les joueurs les plus chers du monde révélés, Mbappé retrouve le podium !

À quelques jours de l’ouverture du mercato, l’Observatoire du football CIES a dévoilé son nouveau classement des joueurs ayant la plus haute valeur de transfert. Et une chose saute aux yeux : Lamine Yamal continue d’écraser la concurrence, les Français sont partout, et le PSG place plusieurs éléments très haut dans la hiérarchie européenne.

Comme l’an dernier, Lamine Yamal domine ce classement. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone est évalué à 358,1 millions d’euros. Un montant vertigineux, même s’il reste inférieur à celui de 2025, lorsque sa valeur était estimée à 402,3 millions d’euros. Malgré cette baisse, l’international espagnol reste très largement le joueur le plus cher du monde selon le modèle statistique du CIES.

Yamal intouchable, Mbappé remonte sur le podium

Derrière lui, Erling Haaland conserve sa deuxième place. L’attaquant norvégien de Manchester City est évalué à 227,3 millions d’euros, contre 239,6 millions l’année précédente. Là encore, une légère baisse, mais une valorisation qui confirme son statut de machine offensive et de référence mondiale à son poste.

La vraie nouveauté du podium concerne Kylian Mbappé. Quatrième l’an dernier derrière Jude Bellingham, le capitaine de l’équipe de France grimpe cette fois à la troisième place. Auteur d’une grosse saison avec le Real Madrid, l’ancien joueur du PSG est désormais estimé à 165,7 millions d’euros. Un montant en baisse par rapport à 2025, où il valait 192,5 millions, mais suffisant pour retrouver le top 3 mondial.

La France frappe très fort

Ce classement confirme surtout la puissance du vivier français. Derrière Mbappé, Michael Olise réalise une énorme percée. Étincelant avec le Bayern Munich, l’ancien joueur de Crystal Palace est évalué à 140,5 millions d’euros. Une valorisation impressionnante qui le place parmi les joueurs les plus bankables du football européen.

Autre Français très haut dans le classement : Désiré Doué. Vainqueur d’une deuxième Ligue des Champions avec le PSG, l’attaquant parisien, qui fête ses 21 ans, est estimé à 133,2 millions d’euros. Un chiffre qui confirme son changement de dimension et son importance grandissante dans le projet parisien.

D’autres Tricolores apparaissent également dans le top 100 : Hugo Ekitike à 118,3 millions d’euros, Ryan Cherki à 100,5 millions, Warren Zaïre-Emery à 100,4 millions, William Saliba à 97,4 millions, Bradley Barcola à 76,8 millions, Dayot Upamecano à 70,3 millions et Aurélien Tchouaméni à 69,2 millions. La France est donc l’un des pays les mieux représentés dans ce classement.

Le PSG confirme sa puissance sur le marché

Si Mbappé brille désormais sous les couleurs du Real Madrid, le PSG n’a pas disparu du classement, bien au contraire. Le club parisien est même l’un des grands gagnants de cette édition avec plusieurs joueurs très bien valorisés.

Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola incarnent cette nouvelle génération française sur laquelle Paris s’appuie. Mais ils ne sont pas seuls. João Neves est évalué à 117,1 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia à 100,9 millions, Willian Pacho à 80,9 millions, Vitinha à 75 millions et Nuno Mendes à 70,9 millions.

Des chiffres qui confirment une chose : le PSG possède aujourd’hui un effectif à très forte valeur marchande. Le club de la capitale n’est plus seulement bâti autour d’une superstar, mais autour d’un groupe dense, jeune et valorisable sur le long terme.

L’absence surprise d’Ousmane Dembélé

Mais dans ce classement, une absence interpelle : celle d’Ousmane Dembélé. Alors que l’international français reste un joueur majeur du PSG, son nom ne figure pas dans le top 100 dévoilé par le CIES.

Une surprise, surtout au regard du poids pris par Paris dans ce classement et de la place importante occupée par plusieurs de ses coéquipiers. Son âge, son historique physique et les critères du modèle statistique peuvent probablement expliquer cette absence, mais elle n’en reste pas moins notable.

Pendant que Doué, Zaïre-Emery, Barcola, Neves ou Kvaratskhelia voient leur cote s’envoler, Dembélé reste à l’écart de ce top 100. Un contraste étonnant pour un joueur qui conserve pourtant une vraie réputation sur la scène européenne.

Endrick fait aussi parler de lui à l’OL

Autre élément marquant : la présence d’Endrick dans ce classement. Prêté à l’OL, le jeune Brésilien conserve une très grosse cote sur le marché, avec une valeur estimée à 95,4 millions d’euros. Une valorisation impressionnante qui rappelle à quel point son potentiel reste scruté en Europe.

À l’approche d’un mercato qui pourrait être fortement influencé par la Coupe du Monde, ce classement du CIES donne déjà la température. Lamine Yamal reste hors norme, Mbappé retrouve le podium, le PSG confirme sa force de frappe et les Français s’imposent comme des acteurs majeurs du marché.

Plus que jamais, la valeur des joueurs explose. Et certains clubs pourraient rapidement devoir sortir le chéquier.