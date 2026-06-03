FC Nantes Mercato : une première vente est programmée pour cet été !

Le mercato du FC Nantes commence déjà à se dessiner. Relégué en Ligue 2, le club nantais va devoir reconstruire un effectif adapté à la nouvelle réalité sportive et financière. Et une première vente semble déjà programmée : celle d’Alban Lafont.

Prêté cette saison au Panathinaïkos, le gardien international ivoirien ne devrait pas rester en Grèce. Mais son avenir ne s’écrira pas non plus à Nantes. Selon les informations de Ouest-France, le changement d’entraîneur du club grec et le prix demandé par le FCN ont freiné l’idée d’un transfert définitif. Résultat : Lafont devrait revenir dans l’été à la Jonelière, avant d’être placé sur le marché.

Nantes ne compte plus sur Lafont

La situation est désormais claire : le FC Nantes ne compte pas sur Alban Lafont pour la Ligue 2. Après un prêt d’un an au Panathinaïkos, le portier de 27 ans va probablement faire son retour administratif chez les Canaris, mais pas pour s’inscrire dans le projet de remontée.

Le club nantais veut tourner la page. Dans un contexte de relégation, avec la nécessité d’alléger la masse salariale et de remodeler le groupe, le départ de Lafont apparaît comme une évidence. Son profil, son expérience et sa bonne saison en Grèce peuvent permettre au FCN de récupérer une indemnité intéressante.

Évalué autour de 3 millions d’euros, l’ancien gardien titulaire des Canaris sera forcément ouvert aux propositions cet été. Et Nantes ne devrait pas fermer la porte, bien au contraire.

Le Panathinaïkos refroidi par le prix demandé

Pendant un temps, un transfert définitif au Panathinaïkos pouvait sembler envisageable. Lafont a réalisé une saison correcte en Grèce et s’est intégré dans un environnement compétitif. Mais le dossier a fini par se compliquer.

D’après Ouest-France, le changement d’entraîneur au sein du club grec a rebattu les cartes. Surtout, le prix demandé par le FC Nantes aurait été jugé trop élevé par le Panathinaïkos. Le club athénien ne devrait donc pas aller au bout de l’opération.

Un vrai coup d’arrêt pour Lafont, qui devra désormais se trouver une nouvelle porte de sortie. Mais sa situation reste ouverte, surtout à l’approche d’un été qui pourrait être animé pour les gardiens.

La Coupe du Monde comme vitrine

Avant de régler définitivement son avenir en club, Alban Lafont va retrouver la Beaujoire ce jeudi 4 juin avec la Côte d’Ivoire. Une rencontre symbolique pour le gardien, qui revient dans un stade qu’il connaît parfaitement, mais sous un autre maillot.

Surtout, l’international ivoirien doit également disputer la Coupe du Monde. Une compétition qui pourrait servir de vitrine idéale pour relancer sa cote sur le marché. En cas de bonnes performances avec les Éléphants, Lafont pourrait attirer de nouveaux prétendants et permettre au FC Nantes de faciliter son départ.

Pour le joueur comme pour le club, l’objectif est donc commun : trouver une solution rapide et bénéfique à tout le monde.

Le changement d’entraîneur et le prix considérable qu’a demandé le #FCNantes font que Lafont🇨🇮 ne partira pas définitivement au Panathinaikos🇬🇷. Il est à vendre et le club ne compte pas sur lui pour la L2.



(🗞️@OuestFrance) pic.twitter.com/kfgRms3NzD — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) June 3, 2026

Le FC Nantes prépare son grand chantier

Le départ programmé d’Alban Lafont pourrait être la première étape d’un mercato très agité sur les bords de l’Erdre. La relégation en Ligue 2 impose des choix forts. Certains joueurs ne resteront pas, d’autres devront être vendus, et le club devra reconstruire un groupe capable de jouer la remontée.

Dans ce contexte, Lafont apparaît comme l’un des dossiers les plus logiques à régler. Il ne fait plus partie des plans, conserve une certaine valeur marchande et sort d’une saison suffisamment solide pour espérer trouver preneur.

Le FC Nantes a donc déjà identifié sa première vente de l’été. Reste maintenant à savoir quel club passera réellement à l’action.