ASSE : les Verts face à un Stade de Reims renforcé pour le choc de Ligue 2 !

Pour le match contre l’ASSE ce samedi à 20h, le Stade de Reims va enregistrer deux retours précieux dans son groupe.

Ce samedi, l’ASSE reçoit le Stade de Reims pour un choc de la 6e journée de Ligue 2 entre les deux relégués. Et, bonne nouvelle pour le SDR, qui pourra compter sur le retour de deux joueurs importants, tandis qu’un seul élément restera indisponible.

En effet, Karel Geraerts, l’entraîneur rémois, a dévoilé une liste quasi complète pour cette rencontre : seul Joseph Okumu est absent. Le défenseur central kényan poursuit sa convalescence après une rupture des ligaments croisés survenue il y a plusieurs semaines. Sa reprise de compétition est encore lointaine et devrait intervenir dans plusieurs mois.

Des retours précieux à Reims

En revanche, Keito Nakamura retrouve progressivement la compétition, lui qui était sur le départ lors du mercato. L’attaquant a travaillé individuellement pour maintenir sa forme et pourra être une option pour le match de samedi. Nicolas Pallois, de son côté, a repris l’entraînement collectif cette semaine et s’entraîne normalement depuis plusieurs jours. Il est en bonne condition et devrait être disponible pour affronter Saint-Étienne.

Ainsi, Reims pourra s’appuyer sur un groupe presque au complet pour ce déplacement crucial, tandis que les Verts, pour rappel, seront privés d’Aïmen Moueffek, tandis que Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili sont encore incertains.