Si Ivan Gazidis n’entend pas révolutionner l’ASSE à l’intersaison, les dirigeants de l’ASSE ont obtenu un premier privilège en vue de la saison prochaine en Ligue 2.

L’ASSE prépare déjà son retour. Alors que la Ligue de Football Professionnel a officialisé les grandes dates de la saison 2026-2027 de Ligue 2, une information concerne directement le club stéphanois. Et elle pourrait bien satisfaire les dirigeants de Kilmer Sports Ventures. Selon EVECT, l’ASSE a obtenu un accord de la LFP pour débuter son championnat à l’extérieur lors du week-end du 8 août 2026.

Une requête de l’ASSE à la Ligue

Cette requête n’avait rien d’anodin. Elle était directement liée aux travaux actuellement réalisés sur la pelouse du stade Stade Geoffroy-Guichard. Les travaux doivent s’achever seulement la semaine suivante, ce qui aurait compliqué l’organisation d’une rencontre à domicile dès la première journée. Les dirigeants stéphanois ont donc sollicité la Ligue afin d’obtenir un calendrier adapté à cette contrainte. Une demande qui a été validée.

Les supporters devront donc patienter une semaine supplémentaire avant de retrouver leur équipe dans le Chaudron. Le premier match à Geoffroy-Guichard devrait ainsi avoir lieu lors du week-end du 15 août.

Une saison déjà balisée par la LFP

La LFP a également confirmé plusieurs dates importantes du calendrier de Ligue 2. Le championnat débutera le week-end du 8 août 2026 et s’achèvera le 22 mai 2027. La trêve hivernale interviendra après la 15e journée, disputée le week-end du 11 décembre 2026, avec une reprise programmée dès le début du mois de janvier. Concernant la Coupe de France, les Verts entreront en lice au septième tour, prévu le week-end du 14 novembre 2026. Les 32es de finale, marqués par l’arrivée des clubs de Ligue 1 dans la compétition, se joueront juste avant Noël.

Cette validation de la LFP constitue un premier petit succès administratif pour les dirigeants de l’ASSE. Dans un contexte où Ivan Gazidis aurait récemment affiché sa volonté de miser sur la continuité plutôt que sur une révolution interne, cette anticipation dans la gestion du calendrier démontre également une certaine préparation en vue de la prochaine saison. Reste désormais à connaître l’identité du premier adversaire des Verts. Une annonce très attendue par les supporters, qui savent déjà qu’ils devront patienter jusqu’à la mi-août pour retrouver l’ambiance unique de Geoffroy-Guichard.