Si les finances de l’OL ne sont pas extensibles, Matthieu Louis-Jean serait capable de frapper un nouveau gros coup à la Endrick.

L’OL n’a pas dit son dernier mot sur le mercato. Alors que le club rhodanien reste sous contrainte financière, il continue d’explorer des pistes créatives pour renforcer son effectif. Et selon le site Olympique et Lyonnais, une opération ambitieuse pourrait voir le jour dans les dernières semaines du mercato. Un scénario « à la Endrick » est même évoqué.

Un modèle déjà inspirant pour l’OL

L’idée serait de profiter de la situation de certains jeunes talents ou joueurs de haut niveau en manque de temps de jeu dans les grands clubs européens. Un fonctionnement similaire à celui du prêt évoqué autour d’Endrick au Real Madrid, qui avait marqué les esprits lors du dernier mercato. L’Olympique Lyonnais pourrait ainsi tenter de récupérer un joueur de très haut niveau, pas forcément titulaire dans son club, mais désireux d’obtenir du temps de jeu avant une grande compétition internationale.

Ce type d’opération dépendrait fortement du résultat sportif de la saison. Une qualification pour la Ligue des Champions via les barrages représenterait un levier majeur pour attirer des joueurs d’un calibre supérieur. Dans ce contexte, les derniers jours du mercato pourraient être animés du côté de Lyon, avec la possibilité de prêts ciblés et opportunistes.

Un timing particulier avec la Coupe du monde

Autre facteur à prendre en compte : la Coupe du monde, qui mobilisera de nombreux joueurs internationaux. Certains profils pourraient voir leur situation évoluer en fonction de leur statut en club et de leur préparation pour la compétition. Cela pourrait ouvrir des opportunités de prêts de dernière minute, notamment pour des joueurs en quête de minutes de jeu régulières avant l’échéance mondiale.

À Lyon, Matthieu Louis-Jean est identifié comme un acteur clé de cette stratégie. Le dirigeant a déjà prouvé sa capacité à saisir des opportunités de marché intelligentes, notamment sur des profils jeunes ou en relance. L’idée d’un nouveau « coup à la Endrick » illustre parfaitement cette volonté de combiner ambition sportive et agilité financière. Reste désormais à savoir si les résultats sportifs offriront à l’OL la marge de manœuvre nécessaire pour concrétiser ce type d’opération ambitieuse.

Invité au micro de RMC Sport, Louis-Jean a par ailleurs déclaré Corentin Tolisso intransférable : « On discute avec Corentin (Tolisso, sous contrat jusqu’en 2027). Lui, c’est un intransférable. Il est tellement important dans le vestiaire et au-delà. » Voilà qui est dit !