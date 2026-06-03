Pierrick Courbon, parlementaire investi dans le soutien aux ultras stéphanois, se réjouit que Laurent Nunez ait renoncé à l’idée de dissoudre les Magic Fans et les Green Angels. Un menace subsiste toutefois.

Alors que les groupes ultras de l’ASSE ont longtemps craint une dissolution, la situation semble avoir évolué favorablement. Un revirement confirmé par le député ligérien Pierrick Courbon, très engagé dans la défense des supporters stéphanois.

Une dissolution finalement abandonnée ?

Sur ses réseaux sociaux, le parlementaire a confirmé que le projet visant les groupes Magic Fans et Green Angels ne devrait pas aboutir. Selon lui, la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives aurait rendu un nouvel avis défavorable à cette dissolution, mettant notamment en avant les efforts réalisés par les groupes concernés depuis la première procédure. « Nous le savions officieusement depuis quelques semaines », explique le député PS, qui souligne les engagements pris par les supporters pour améliorer la situation.

Pierrick Courbon affirme également avoir échangé directement avec Bruno Retailleau lors d’une rencontre à l’Assemblée nationale. Selon ses déclarations, le ministre de l’Intérieur n’aurait pas l’intention de passer outre l’avis défavorable rendu par la commission. Pour les supporters de l’ASSE, cette décision représente une victoire importante après plusieurs mois d’incertitudes. « C’est une réelle victoire pour notre territoire », s’est félicité Courbon.

La vigilance reste de mise pour l’ASSE

Malgré cette avancée, le député a tenu à rappeler que le combat n’était pas totalement terminé. « La menace plane toujours au-dessus de nos têtes », prévient-il. Autrement dit, même si la dissolution semble aujourd’hui écartée, les groupes ultras restent sous surveillance et devront poursuivre leurs efforts pour éviter qu’un tel dossier ne ressurgisse à l’avenir.

Au-delà du football pur et dur, cette affaire touche directement à l’identité populaire du club stéphanois. Les Magic Fans et les Green Angels occupent une place centrale dans l’ambiance de Stade Geoffroy-Guichard et constituent une composante historique du supportérisme de l’ASSE. Si le danger paraît momentanément éloigné, les prochains mois seront donc observés avec attention par l’ensemble des acteurs du club et de ses supporters.