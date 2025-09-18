En conférence de presse, Eirik Horneland a lâché quelques indices avant ASSE-Reims…

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception de Reims, samedi soir, Eirik Horneland a fait le point sur son effectif. Le Norvégien a indiqué qu’il serait encore privé d’Aïmen Moueffek tout en disant que le milieu de terrain pourrait revenir dès le match de mardi prochain à Amiens. Une bonne nouvelle, donc.

Jaber incertain, Annan trop court pour débuter

Horneland a également dit que c’était du 50-50 pour Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili. D’après nos informations, l’Israélien a plus de chances de tenir sa place que le Géorgien, samedi. Malades ces derniers jours, Mickaël Nadé et Irvin Cardona ne semblent pas trop inquiéter Horneland, qui devrait pouvoir compter sur eux. Le Norvégien a également indiqué qu’Ebenezer Annan serait de retour dans le groupe mais qu’il était encore un peu juste pour débuter, et que Maxime Bernauer dépannerait donc une nouvelle fois à gauche. Enfin, au milieu, Igor Miladinovic a clairement marqué des points à Clermont (2-1). Pour compléter l’entre jeu, il semble en balance avec le jeune Luan Gadegbeku, même si Horneland a aussi évoqué la possibilité de faire redescendre d’un cran Augustine Boakye. « Son meilleur poste, c’est en 10 », a-t-il glissé. Mais comme l’ASSE n’a jamais joué avec un 10 depuis l’arrivée d’Horneland l’hiver dernier…