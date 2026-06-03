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OM Mercato : après Kondogbia, Lorenzi prêt à frapper un deuxième gros coup en Premier League !

Par Bastien Aubert - 3 Juin 2026, 23:00
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Tochukwu Nnadi (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que Geoffrey Kondogbia se rapproche de Sunderland, Grégory Lorenzi pourrait exfiltrer un deuxième joueur de l’OM au mercato estival.

Le chantier du mercato marseillais s’accélère. En pleine restructuration de son effectif, l’OM pourrait voir plusieurs mouvements s’enchaîner dans les prochaines semaines. Après les discussions avancées autour de Geoffrey Kondogbia et d’un possible départ vers Sunderland, un autre dossier commence à émerger en coulisses. Il concerne Tochukwu Nnadi.

Un profil déjà suivi en Angleterre

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato hivernal, le jeune milieu de terrain aurait déjà attiré l’attention de plusieurs clubs anglais. Selon La Provence, son profil dynamique et son potentiel de progression séduiraient notamment des écuries de Premier League et de Championship. Un intérêt qui pourrait rapidement se transformer en opportunité concrète si le joueur venait à manquer de temps de jeu dans les prochains mois.

La situation du joueur dépendra en grande partie des choix du futur staff marseillais. L’arrivée probable de Bruno Genesio pourrait en effet influencer la hiérarchie au milieu de terrain et donc la place accordée à Nnadi dans la rotation. Son entourage suivrait d’ailleurs attentivement l’évolution du projet sportif avant de prendre une décision sur son avenir.

Une nécessité économique pour l’OM

Au-delà du terrain, l’aspect financier reste un paramètre important dans ce dossier. À l’approche du passage devant la DNCG, prévu le 18 juin, l’OM pourrait être contraint d’envisager certaines ventes pour équilibrer ses comptes et préparer son mercato estival. Dans ce contexte, un départ anticipé de jeunes joueurs à potentiel n’est pas totalement exclu, surtout si cela permet de générer des liquidités rapidement.

Entre restructuration du staff, incertitudes sportives et contraintes économiques, le mercato olympien s’annonce particulièrement agité. Le dossier Kondogbia pourrait n’être qu’un premier mouvement dans une série de décisions importantes pour l’avenir du club. Et si les prochaines semaines s’annoncent décisives, elles pourraient aussi redéfinir en profondeur l’effectif marseillais version 2026.

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