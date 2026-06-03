Courtisé par le PSG pour le prochain mercato, Yan Diomandé n’a pas totalement fermé la porte à une arrivée dans la capitale. Mieux encore, le jeune international ivoirien a reconnu son attachement de longue date au club parisien.

Le PSG appréciera forcément la déclaration. Alors que le nom de Yan Diomandé circule avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, le jeune attaquant du RB Leipzig a livré une réponse qui ne manquera pas de faire réagir les supporters parisiens. Présent en conférence de presse à la veille du match amical entre la France et la Côte d’Ivoire, le joueur de 19 ans a été interrogé sur l’intérêt du PSG.

Une réponse prudente…

Sans surprise, Diomandé a préféré éviter de s’étendre sur son avenir. « Je reste concentré sur la Coupe du monde », a-t-il expliqué, refusant de commenter plus en détail les rumeurs de transfert qui l’entourent. Une position logique pour un joueur qui s’apprête à disputer une compétition majeure avec sa sélection.

Toutefois, l’international ivoirien a tout de même laissé échapper une phrase qui risque de plaire aux dirigeants parisiens : « C’est une équipe que j’aime depuis tout petit. » Une déclaration loin d’être anodine alors que plusieurs grands clubs européens surveillent également son évolution. Même s’il refuse aujourd’hui de se projeter, Diomandé n’a donc pas caché son affection pour le champion d’Europe.

Luis Campos reste attentif

Du côté du PSG, le profil du joueur correspond parfaitement à la stratégie menée par Luis Campos depuis plusieurs saisons : recruter des talents jeunes, à très fort potentiel, capables de s’inscrire dans la durée. À seulement 19 ans, Diomandé possède encore une importante marge de progression et représente l’un des profils offensifs les plus suivis de sa génération.

Avant toute décision concernant son avenir, le joueur veut toutefois se concentrer sur la Coupe du monde. Une compétition qui pourrait encore faire grimper sa cote sur le marché et attirer de nouveaux prétendants. Le PSG le sait : plus le tournoi sera réussi pour Diomandé, plus la concurrence risque de s’intensifier. Mais en attendant, Paris peut déjà se réjouir d’un aveu qui ne passe pas inaperçu : l’une de ses cibles prioritaires n’a jamais caché son affection pour le club de la capitale.