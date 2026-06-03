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FRANCE

PSG Mercato : Luis Campos fonce sur le successeur idéal de Dembélé ! 

Par Bastien Aubert - 3 Juin 2026, 21:20
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Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Les informations autour d’un intérêt du PSG pour Éli Junior Kroupi (Bournemouth, 19 ans) se font de plus en plus insistantes.

Le PSG n’a pas oublié Éli Junior Kroupi. Avant même son départ vers l’Angleterre, le jeune attaquant français figurait déjà dans les petits papiers de la cellule de recrutement parisienne. Mais les excellentes relations entre le FC Lorient et AFC Bournemouth avaient permis au club anglais de boucler rapidement son arrivée.

Un profil qui colle aux besoins du PSG

Depuis, Éli Junior Kroupi continue de confirmer tout le potentiel aperçu en France. À seulement 19 ans, l’attaquant est considéré comme l’un des grands espoirs du football tricolore et son évolution ne passe pas inaperçue. Pour plusieurs observateurs, Kroupi possède de nombreux atouts susceptibles de séduire Luis Campos et Luis Enrique. Sa principale force réside dans sa polyvalence.

Capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, il peut occuper l’axe de l’attaque mais aussi évoluer sur les côtés, un profil particulièrement apprécié dans le système du technicien espagnol. Cette polyvalence nourrit également les spéculations autour d’une éventuelle succession d’Ousmane Dembélé. Même si l’international français reste un élément majeur du projet du PSG, sa gestion physique demeure régulièrement un sujet de discussion.

Un entourage déjà proche du PSG

Un autre élément pourrait peser dans ce dossier. Depuis plusieurs mois, Kroupi est représenté par Moussa Sissoko. L’agent entretient déjà des liens étroits avec le club parisien puisqu’il gère notamment les intérêts de plusieurs joueurs importants comme Bradley Barcola, Désiré Doué, Randal Kolo Muani ou encore Ousmane Dembélé. Des relations qui pourraient naturellement faciliter d’éventuelles discussions si le PSG décidait d’accélérer dans ce dossier.

Pour autant, arracher Kroupi à Bournemouth ne s’annonce pas évident. Le club anglais croit énormément en son potentiel et la Premier League offre aujourd’hui un cadre idéal à sa progression. Le PSG dispose néanmoins d’arguments solides, tant sur le plan sportif que financier. La possibilité d’intégrer l’un des effectifs les plus compétitifs d’Europe pourrait peser dans la réflexion du joueur si Paris venait à passer à l’action.

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