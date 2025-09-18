FC Nantes : Lopes lance le derby, Castro réserve une grosse surprise au Stade Rennais ! 
ASSE – Stade de Reims : Horneland annonce un coup dur et deux retours 

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avant le coup d'envoi du match contre Rodez.
Bastien Aubert
18 septembre 2025

Eirik Horneland a tenu sa traditionnelle conférence de presse à deux jours du match entre l’AS Saint-Étienne et le Stade de Reims, comptant pour la 6e journée de Ligue 2 (20h).

Eirik Horneland a d’emblée donné des nouvelles de l’infirmerie de l’ASSE.« Aïmen Moueffek est toujours forfait pour cette rencontre, a-t-il affirmé devant les médias. Mahmoud Jaber, qui a une fatigue au quadriceps après un gros match à Clermont, s’est entraîné de manière individuelle cette semaine comme Zuriko Davitashvili.Ils suivent un programme individualisé, c’est 50/50 pour qu’ils soient dans le groupe ce week-end. 

Quelques joueurs ont été malades cette semaine mais ils restent des candidats potentiels pour ce week-end (Irvin Cardona, Mickaël Nadé un petit peu, il s’est entrainé malgré tout comme aujourd’hui mais on a dû un peu adapter).Djylian N’Guessan a eu sa première semaine complète d’entrainement avec le groupe, c’est bien parce que sa blessure date de début juillet. Le match arrive un peu tôt pour lui, il devra passer par du temps de jeu avec la réserve avant. C’est bien de le revoir car c’est un très bon joueur. »

