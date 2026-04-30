ASSE Mercato : Kilmer a trouvé le successeur idéal de Larsonneur, mais…

Le chantier du mercato estival s’accélère du côté de l’ASSE, et un poste apparaît déjà comme prioritaire : celui de gardien de but. Après une fin de saison sous tension, les Verts envisagent sérieusement un changement dans les cages, avec plusieurs pistes étudiées… dont celle menant à Ewen Jaouen, comme déjà évoqué sur notre site.

Larsonneur en grand danger après Troyes

Rien ne va plus pour Gautier Larsonneur. Le portier stéphanois sort d’une prestation très critiquée face à l’ESTAC, avec 3 buts encaissés sur 4 tirs cadrés, une performance logiquement jugée insuffisante dans un match capital.

Déjà sujet à débat en interne, l’ancien Brestois ne fait plus l’unanimité. Selon plusieurs sources, son avenir dans le Forez est désormais incertain, et un départ dès cet été est clairement envisagé.

Ce flou s’inscrit dans une réflexion plus globale du club : malgré un contrat courant jusqu’en 2028, la direction anticipe déjà une possible succession et souhaite sécuriser un gardien plus fiable pour la saison prochaine.

L’ASSE active sur plusieurs pistes

Face à cette situation, les dirigeants stéphanois ont activé plusieurs profils pour renforcer ce poste clé. Parmi les noms évoqués :

Hervé Koffi

Sławomir Abramowicz

Ewen Jaouen

Jaouen, une piste séduisante… mais compliquée

Et selon une info de Patrick Hör partagée par Reims VDT, le profil d’Ewen Jaouen séduit particulièrement. À seulement 20 ans, le gardien du Stade de Reims s’impose comme l’un des jeunes portiers les plus prometteurs de Ligue 2, avec des performances solides et un fort potentiel.

Mais ce dossier s’annonce délicat. Le club champenois a déjà acté sa prolongation de contrat jusqu’en 2029, preuve de la confiance accordée à son gardien.

Autrement dit, sauf retournement de situation ou offre importante, l’ASSE pourrait rapidement se heurter à un mur dans ce dossier.

Une révolution à venir dans les buts ?

Entre un titulaire fragilisé, une doublure en fin de contrat et une direction ambitieuse, tous les ingrédients sont réunis pour une refonte complète du poste de gardien cet été à l’ASSE.

Le cas Jaouen illustre parfaitement la nouvelle stratégie du club : miser sur des profils jeunes, performants et à fort potentiel. Reste à savoir si les Verts pourront concrétiser cette piste… ou s’ils devront se tourner vers une alternative plus accessible.