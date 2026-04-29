ASSE : après Davitashvili, un autre énorme coup dur pour un taulier de Montanier ?

L’ASSE traverse une période charnière de sa saison… et les nouvelles s’enchaînent, entre éclaircies et gros nuages. Et selon nos informations, un nouveau coup dur pourrait venir plomber le groupe de Philippe Montanier.

C’est LA bonne surprise côté ASSE. Alors qu’il était annoncé indisponible pour une longue durée, Julien Le Cardinal a retrouvé le chemin des terrains ce mardi en individuel comme annoncé par Peuple Vert et confirmé par Laurent Hess, notre correspondant à Saint-Étienne.

Touché musculairement il y a une dizaine de jours, le défenseur central a repris avec un large bandage et des exercices adaptés. Un retour rapide qui interroge autant qu’il rassure. Mais prudence : sa présence contre Rodez semble encore très compromise. Le staff ne prendra aucun risque, même si un retour éclair reste dans un coin des têtes pour la fin de saison ou les barrages.

Davitashvili out, un énorme coup dur offensif

À l’inverse, la tendance est beaucoup plus sombre pour Zuriko Davitashvili. Sorti sur blessure face à Troyes après un choc à la cheville, l’ailier géorgien ne rejouera pas avant plusieurs semaines, comme annoncé par Geo Team et toujours confirmé par notre correspondant.

Les examens ont confirmé une indisponibilité d’environ deux semaines, ce qui le prive des matchs contre Rodez et Amiens, deux rendez-vous cruciaux dans la course à la montée.

Un vrai coup de massue pour l’ASSE : avec 14 buts et 4 passes décisives cette saison, Davitashvili est tout simplement l’arme offensive numéro un des Verts. Son absence va obliger Philippe Montanier à revoir son animation offensive.

Chico Lamba vers une fin de saison ?

Et comme si cela ne suffisait pas, une autre inquiétude majeure plane sur le groupe. Sorti blessé contre Troyes, Chico Lamba a passé des examens médicaux ces derniers jours. Selon notre correspondant Laurent Hess, les résultats ne seraient pas bons du tout, avec une suspicion de fracture.

Si cela se confirme, la saison du défenseur pourrait être d’ores et déjà terminée, ajoutant un nouveau coup dur à une défense déjà fragilisée. Pour rappel, Lamba a déjà manqué une dizaine de matchs cette saison pour cause de blessure.

Un sprint final sous tension

Entre le retour (timide) de Le Cardinal et les absences majeures de Davitashvili — voire Lamba — l’ASSE aborde ses deux derniers matchs dans une situation extrêmement délicate.

Actuellement à la lutte pour la montée directe, les Verts n’ont plus leur destin en mains vont devoir se réinventer dans l’urgence, au moment où chaque détail compte.